Campaña prorrusa contra Borrell: manipulan un discurso para hacer creer que declaró “La UE es el ejército de Ucrania”

-- “Somos el ejército de Ucrania porque esta guerra es un desafío para nuestra seguridad, un desafío existencial”.

-- “The European Union is the army of Ukraine, since this conflict is an existential threat to European security”.

-- “L’Union européenne est l’armée de l’Ukraine, car le conflit est une menace existentielle pour la sécurité européenne”.

-- “L’UE è l’esercito dell’Ucraina, poiché il conflitto è una minaccia essistenziale per la sicurezza europea”.

-- “#borrell hat eine Erklärung abgegeben. Der EU-Diplomat bezeichnete die #EU als “Armee der #Ukraine””.

En español, en inglés, en francés, en italiano, también en alemán... cuentas en Twitter, y algunas en Telegram, difundieron este domingo 19 de febrero esa frase, atribuyéndola a Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior y de Seguridad Común.

Borrell había pronunciado en la mañana del domingo un discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich, un foro multilateral que reúne a jefes de Estado y de Gobierno, ministros, altos mandos militares, parlamentarios, altos cargos de organizaciones internacionales de todo el mundo para tratar sobre asuntos de defensa, seguridad y relaciones internacionales.

En su intervención, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea llamó a los países de la OTAN a acelerar y aumentar las entregas de material militar a Ucrania para que su ejército pueda enfrentarse a las fuerzas rusas que controlan el sureste del país.

Horas después del discurso, comenzaron a circular en redes sociales mensajes que atribuían a Borrell, en esa intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich, la frase: “Somos el ejército de Ucrania porque esta guerra es un desafío para nuestra seguridad, un desafío existencial”.

Esa idea la replicaron cuentas de Twitter y canales de Telegram que escriben en diversos idiomas: inglés, francés, alemán, italiano, español... y en todos los casos, siempre lo hacen con un enfoque favorable al gobierno ruso.

Algunos mensajes añadían comentarios en la línea de señalar que la Unión Europea reconocía su participación directa en la guerra de Ucrania.

En otros casos, se denunciaba que esas palabras revelan a las claras que los dirigentes de la UE están llevando a los europeos, irremediablemente, a un conflicto bélico con Rusia, con dos posibles consecuencias: el reclutamiento próximo de jóvenes de los países europeos, y el estallido de una Tercera Guerra Mundial que desembocaría en el uso de armas nucleares.

La Embajada de Rusia en España se hizo eco del mismo mensaje. A las 13:26 del domingo publicó el siguiente tuit, en su cuenta oficial en Twitter:

-- “¿No sabéis que sois el ejercito de [emoticono de la bandera de Ucrania]? Lo acaba de declarar el jefe de la política exterior de la UE, Josep Borrell, en una conferencia sobre seguridad celebrada en Múnich: “Somos el ejército de [Ucrania] porque esta guerra es un desafío para nuestra seguridad, un desafío existencial””.

Tuit publicado por la Embajada de Rusia en España.

La legación rusa en España publicó el mismo mensaje en su canal de Telegram, a las 13:27.

Mensaje de la Embajada de Rusia en España, en su canal de Telegram.

“We are arming Ukraine”

Pero lo cierto es que Josep Borrell no dijo “somos el ejército de Ucrania”, refiriéndose en ese “somos” a la Unión Europea y a los países que la integran.

El vídeo de la intervención de Borrell en la conferencia de Múnich permite comprobar que las palabras del jefe de la diplomacia europea no fueron esas.

🔴 LIVE: HR/VP @JosepBorrellF keynote introduction at the @MunSecConf 2023 ahead of panel on European Security #MSC2023 https://t.co/gED8R88X8Z — European External Action Service - EEAS 🇪🇺 (@eu_eeas) February 19, 2023

Borrel comenzó su discurso, en inglés, de la siguiente forma:

-- “Good morning to everybody. Our security is being challenged by the war in Ukraine. This is what I told yesterday the chinese minister. We are arming Ukraine because this war is a challenge for our security. It is an existential challenge for Europe”.

La web del Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea publicó el discurso en texto, si bien es el texto que tenía preparado Borrell, en el que el alto representante introdujo ligerísimos cambios.

Discurso de Josep Borrell.

Pero en directo y en el vídeo con claridad se le escuchó decir “We are arming Ukraine”, es decir, “Estamos armando a Ucrania”, y no “We are the army of Ukraine”, ni “We are the ukranian army”, ni tampoco “The European Union is the army of Ukraine”.

Borrell se refirió a que los países de la Unión Europea están “armando a Ucrania”, no que sean “el ejército de Ucrania”.

Por tanto, el mensaje difundido por cuentas prorrusas, y también por la Embajada de Rusia en España, estaba manipulado para hacer creer que Borrell había reconocido, incluso reivindicado abiertamente, que la Unión Europea es “el ejército de Ucrania”.

Un teletipo de la agencia oficial TASS

Confidencial Digital consultó con un portavoz de la Embajada de Rusia en España sobre los mensajes que la legación publicó en sus canales de Twitter y Telegram.

La respuesta fue remitir a un teletipo de TASS, la agencia oficial de noticias propiedad del gobierno ruso, heredera de la agencia que ya funcionaba durante la etapa soviética.

El teletipo se había publicado a las 12:17, y en su traducción al español llevaba por título: “La UE es el ejército de Ucrania en un conflicto que amenaza su seguridad – Borrell”.

En el teletipo se podía leer:

-- “La Unión Europea (UE) es el ejército de Ucrania porque este conflicto es una amenaza existencial para la seguridad europea, afirmó el jefe de la política exterior de la UE, Josep Borrell, en una conferencia sobre seguridad celebrada en Múnich.

Este alto funcionario pidió menos aplausos para Zelenski y más munición.

“Somos el ejército de Ucrania porque esta guerra es un desafío para nuestra seguridad, un desafío existencial”, expresó. “Ucrania tiene suficientes armas, pero no tiene suficiente munición. Ese es el problema, es importante que se aplauda menos a Zelenski pero se le suministre más munición””.

Sin embargo, ese teletipo no aparece en la web de TASS en inglés. De hecho, otra noticia de esta agencia recoge correctamente las palabras de Borrell: “We are arming Ukraine because this war is a challenge for our security, is an existential challenge”.

La embajada en Madrid elimina los mensajes

Tras consultar el vídeo del discurso de Borrell, la Embajada de Rusia en España eliminó estos mensajes, tanto en Twitter como en Telegram. Achacaron el fallo a un error en la traducción que realizó TASS.

Al constatar las verdaderas palabras del alto representante de la UE para la Política Exterior y de Seguridad Común, decidieron eliminar el tuit y el mensaje en Telegram “inmediatamente”.

El tuit eliminado por la Embajada de Rusia en España.

El canal de Telegram de la Embajada de Rusia en España, una vez borrado el mensaje.

Quedó, sin embargo, la cascada de mensajes de cuentas en Twitter y Telegram que difundieron en inglés, en francés, en castellano, en alemán, en italiano, esa cita falsa atribuida a Josep Borrell.

Otros casos de desinformación

En el año que dura ya la guerra generalizada en Ucrania por la invasión rusa se han producido otras campañas similares, en las que se han difundido en España y en otros lugares de Europea mensajes manipulados, repetidos por cuentas prorrusas o por embajadas.

El equipo de trabajo de la UE contra la desinformación rusa detectó recientemente otro caso similar, en el que se manipuló un discurso de Pedro Sánchez, en ese caso en el Foro Económico Mundial de Davos, para difundir el mensaje de que el presidente español había propuesto prácticamente imponer una dictadura en Europa en la que se prohibieran los partidos que simpatizan con Putin.

En esa alerta ya se indicaba que Josep Borrell era objeto frecuente de campañas que tratan de presentar a los dirigentes europeos, sobre todo a los más duros en sus posturas contra Rusia, como simpatizantes del nazismo.

Cuentas prorrusas como las que han difundido estos mensajes manipulados sobre Borrell también hicieron circular en su día un vídeo que trataba de hacer ver que militares españoles de Barcelona habían “maltratado” a unos manifestantes anti-OTAN que pegaron pancartas en un edificio del Ejército de Tierra.

En cuanto a la Embajada de Rusia en España, en una ocasión publicó (y celebró) una foto de un supuesto graffiti contra Zelensky que habría aparecido en Madrid. Campañas prácticamente iguales se lanzaron en otras capitales europeas: París y Varsovia. En el caso de París, se apuntó que las imágenes habían sido manipuladas para hacer creer que ese graffiti verdaderamente se había pintado en una calle.

Twitter llegó a eliminar un mensaje de la Embajada de Rusia en España por otro motivo: defendía que la maternidad de Mariupol, de cuyo bombardeo se acusó a las fuerzas rusas, había sido anteriormente tomada por miembros del Batallón Azov. Las embajadas rusas en París, Londres y Madrid difundieron el mismo mensaje, que en el caso de Londres y Madrid acabaron siendo eliminados por Twitter.

Las cuentas favorables al gobierno de Putin también han atacado a alguno de los españoles que combaten en las filas de Ucrania. A un ex militar español primero le acusaron de vender por eBay dedos cortados a soldados rusos muertos o capturados, y posteriormente difundieron su muerte, supuestamente en combate en Bajmut.

Él lo negó en conversación con ECD y se burló de ello, y este domingo apareció en un reportaje en El Mundo, para dar fe de que sigue vivo.