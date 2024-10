Moncloa no reconocerá a Edmundo González pese a las actas reveladas por el Centro Carter.

El Gobierno rechazó reconocer a Edmundo González o a Nicolás Maduro como vencedor de las elecciones venezolanas tras los comicios celebrados el pasado 28 de julio. El Ejecutivo chavista se negó a entregar las actas oficiales que acreditaban qué candidato había sido el más apoyado por los ciudadanos, y Exteriores, dirigido por José Manuel Albares, condicionó a su publicación reconocer la victoria de uno u otro.

Este jueves, el Centro Carter, que actúa como observador internacional en procesos electorales y participó en el de Venezuela, ha publicado las actas de las elecciones venezolanas y revelan que Edmundo González ganó los comicios.

A pesar de ello, desde el Ejecutivo aseguran que el Gobierno presidido por Pedro Sánchez no va a reconocer al candidato de la oposición aunque se hayan validado los resultados.

Albares supedita ahora la decisión a la postura que marque la Unión Europea, según ha podido confirmar Confidencial Digital de fuentes gubernamentales.

Cambio de postura

El Gobierno ha decidido cambiar de postura en las últimas tres semanas. Mientras al principio la decisión dependía de las actas electorales, ahora queda supeditada a Bruselas. Hasta que la Comisión Europea no tome una decisión, España se mantendrá sin reconocer a ninguno de los dos candidatos. Ni a Maduro ni a González.

Esa postura provocó el enfado de la oposición, que acusa al Ejecutivo de ser complaciente con el régimen bolivariano, y deslizó que hay vínculos entre Maduro y el Gobierno español por la mediación del expresidente, José Luis Rodríguez Zapatero.

Conseguir más apoyo del resto de países europeos

España concedió el asilo a Edmundo González, que aterrizó en el país el pasado 8 de septiembre. El presidente del Gobierno no descartó entonces reconocerle como líder electo y le pidió que, durante su estancia, no tuviera muchas intervenciones en los medios. Era un pacto para no levantar más ruido, a la espera de convencer a otros países europeos de que dieran el paso junto con España.

Se trata de una estrategia similar a la que siguió con Palestina. De nuevo, España no quiere dar el paso en solitario, sin contar con que otros estados secunden el reconocimiento de González.

Además, en Exteriores creen que la cuerda ya está demasiado tensa en el país americano como para contribuir por separado a estirar aún más los extremos.

La decisión de la UE

El pasado 19 de septiembre, el Parlamento Europeo reconoció a Edmundo González como ganador de las elecciones en Venezuela. Un movimiento calcado al del Congreso de los Diputados, pero ningún país ha dado el paso de reconocer al opositor venezolano como ganador de las elecciones.

Fuentes gubernamentales sí reconocen a ECD que la entrada en escena del Centro Carter facilita que la UE se posicione, aunque de momento las fichas continúan posicionadas en el mismo sitio del tablero que las últimas semanas. La prioridad pasa ahora por desinflamar la situación en Venezuela y no contribuir a un estallido social que pueda terminar en un conflicto civil, que es el mayor de los temores para Europa.

Aprobación en el Congreso

El Congreso de los Diputados, a propuesta del PP, aprobó una proposición no de ley para instar al Gobierno a reconocer a Edmundo González como ganador de las elecciones. La iniciativa salió adelante gracias al Partido Nacionalista Vasco, que votó a favor tras unos días de incertidumbre, y dejó al Partido Socialista y a Sumar ante una nueva derrota parlamentaria.

El PSOE: “No se reconocen victorias electorales”

Desde Ferraz mantienen una postura algo distinta a la de Moncloa. Comparten la decisión de no reconocer al opositor venezolano, pero inciden en que los Ejecutivos no reconocen victorias electorales, sino Gobiernos y Estados como legítimos. Así sucedió con Palestina. Pero aseguran que dentro de sus competencias como partido no figura determinar quién ha vencido unas las elecciones de los países extranjeros.

Rechazar cualquier decisión internacional

El reconocimiento de vencedor tiene una consecuencia política directa: si no se da como ganador a Maduro y por tanto tampoco se da legitimidad al Gobierno que forme en enero, España no otorgará validez alguna a las decisiones que tome el régimen en política exterior. “Si se sale de la ONU, no podremos dar legitimidad a esa decisión porque no reconocemos a Maduro como presidente electo”.

Sin embargo, el Gobierno espera movimientos para antes de enero, cuando se produzca la toma de posesión. La oposición venezolana asegura que Edmundo González volverá para ser investido presidente de Venezuela, mientras en la UE temen que la tensión escale en las semanas previas.