Sánchez planea llevar al Congreso el reconocimiento del Estado de Palestina

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, baraja llevar el reconocimiento de Palestina como Estado al Congreso de los Diputados, según ha podido saber Confidencial Digital de fuentes gubernamentales. El líder del Ejecutivo no necesita apoyo alguno de la Cámara y la decisión es potestad única del presidente, pero llevar la cuestión a debate y lograr una mayoría amplia solventaría las duras críticas que se sucedieron tras la carta al rey de Marruecos, Mohamed VI, cambiando la posición de España sobre la soberanía del Sáhara Occidental. Sin embargo, en la Moncloa no supeditarán la decisión a que la oposición apoye el reconocimiento de Palestina: lo harán sí o sí, y buscarán consenso alguno para dar el paso, como adelantó ECD. La idea del Ejecutivo pasa por oficializar el reconocimiento antes del verano, como publicó este lunes El País.

Potestad exclusiva de Sánchez: hacerlo sí o sí

El reconocimiento de cualquier estado depende, únicamente, del presidente del Gobierno. Sánchez no necesita el apoyo del Parlamento y bastaría con tomar la decisión y aprobarla en Consejo de Ministros. De ahí que el presidente se haya mostrado firmemente convencido de dar el paso y haya anunciado que España reconocería a Palestina durante la legislatura. Un aplazo que se ha acortado a antes de verano. Se prevé que el Ejecutivo lo oficialice en plena campaña de las elecciones europeas, fechadas para el próximo 9 de junio o poco después. Como adelantó este digital, la idea del presidente siempre ha sido reconocer a Palestina, aunque no tenga el apoyo de la oposición o de los partidos de investidura. Tampoco esperará a consensuarlo con el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

Conseguir más apoyos o esperar a un alto el fuego

Aunque Sánchez tenga vía libre para reconocer a Palestina, no lo hará de inmediato: la decisión del presidente de posponer este reconocimiento hasta verano es una de las incógnitas que quedan en el aire, pero fuentes del Ejecutivo señalan dos posibles motivos: recabar más apoyos y esperar a un posible alto el fuego en la Franja de Gaza. A nivel internacional, tanto Irlanda como Eslovenia seguirán los pasos de España y reconocerán a Palestina como Estado, como ya lo hizo Malta hace casi un decenio. Pero no se esperan más apoyos. La situación política en Portugal ha impedido que el país luso se sume a la iniciativa. Sin embargo, a nivel nacional, el presidente sí puede llevar esta decisión al Congreso de los Diputados —aunque no sea obligatorio hacerlo— tanto para someterla a votación como para, simplemente, exponerla.

Evitar otra polémica como la del Sáhara

El Gobierno esquivaría el ruido político que se produjo tras el giro de posición sobre el Sáhara Occidental. En marzo de 2022, se hizo pública la carta enviada por Pedro Sánchez al rey de Marruecos, Mohamed VI, reconociendo que la propuesta marroquí de anexionarse el Sáhara Occidental como una autonomía era la más "seria, creíble y realista". Hasta entonces, España siempre había defendido el derecho del pueblo saharaui a votar en un referéndum y elegir su futuro, sobre todo los presidentes socialistas. Este giro de guion levantó ampollas en el seno del Ejecutivo, Podemos criticó duramente la decisión y, al igual que toda la oposición, recriminó al líder del Gobierno que no hubiera siquiera debatido el contenido de la misiva en sede parlamentaria.

Sumar, convencidos de que se debatirá en el Congreso

La formación que constituye el Gobierno junto al PSOE, está convencida de que el reconocimiento de Palestina se llevará a debate la Cámara Baja. Así lo aseguran fuentes parlamentarias consultadas por ECD, que consideran fundamental que un tema de Estado se lleve al Congreso para conseguir una mayoría que respalde la decisión.

La mayoría de los socios de investidura ya han movido ficha, posicionándose a favor de reconocer al Estado de Palestina: Sumar, Esquerra Republicana o EH Bildu han pedido en reiteradas ocasiones a Sánchez que dé el paso. Sin embargo, para lograr una mayoría será necesario que Junts, el PP o Vox también secunden la iniciativa y ninguno parece por la labor.

El PP exige una llamada para consensuarlo

Génova reclama a Sánchez que afronte esta cuestión como un tema de Estado, para lo que es fundamental el consenso entre las dos fuerzas principales del arco parlamentario. Desde la dirección popular afirman que su agenda "no es la de Sánchez" al ser preguntados por si apoyarían la iniciativa en caso de que el presidente decida someterla a votación en la Cámara Baja. Sin embargo, el programa electoral de Feijóo apoya la solución de los "dos estados", que pasa por reconocer a Palestina como tal. En el PP admiten que el partido se mantiene en esa posición, pero no valorarán secundar la medida hasta que Sánchez llame a Feijóo y lleguen a un acuerdo.

Relaciones tensas

La posición del Gobierno se ha mantenido férrea desde el principio del conflicto. El presidente del Ejecutivo se posicionó a favor del derecho de defensa de Israel tras el ataque del grupo terrorista Hamás el pasado 7 de octubre, pero recalcó la obligatoriedad de hacerlo dentro "del derecho internacional y los derechos humanos". Desde Podemos —entonces miembros del grupo de Sumar—, fueron más allá y criticaron la brutalidad de los ataques del Estado hebreo, como lo hizo el propio Sánchez poco después del estallido del conflicto. El presidente llegó a espetarle al líder israelí, Benjamin Netanyahu, las muertes de niños en la Franja de Gaza por los bombardeos de sus fuerzas armadas.

Los reproches al Gobierno hebreo ha tensado las relaciones diplomáticas entre ambos países. El enfado de Israel provocó primero una carta de la embajadora por las declaraciones de los entonces ministros de Podemos —Ione Belarra e Irene Montero—, el Ejecutivo de Israel llegó a llamar a la cónsul español hasta en cuatro ocasiones para quejarse por las palabras de Sánchez y otros ministros —como informó ECD—.

El cambio en la opinión internacional, una atmósfera favorable

Pero poco a poco la opinión internacional ha pasado de una firme defensa de las intervenciones militares de Israel a la crítica por el número de víctimas civiles. El último episodio lo protagonizó el ataque al World Central Kitchen del cocinero español José Andrés, que costó la vida a siete cooperantes. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, o Rishi Sunak, primer ministro de Reino Unido, han sido algunos de los líderes que han atacado a Israel tras el bombardeo y han exigido explicaciones al Netanyahu.

El viraje de la opinión internacional ha sentado especialmente bien en el Gobierno y ha creado el caldo de cultivo perfecto para el siguiente paso anunciado por Sánchez: reconocer a Palestina para avanzar en la solución de los "dos estados".