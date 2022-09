Tres años lleva el Gobierno sin reunir a la comisión que controla el CNI a pesar del ‘caso Pegasus’ y el cese de la directora

El Centro Nacional de Inteligencia se vio envuelto esta pasada primavera en una doble polémica que desembocó en el cese de la directora, Paz Esteban, una situación que no se vivía en el servicio desde que Carme Chacón destituyó en 2009 a Alberto Sáiz tras filtrarse varias denuncias internas sobre el uso de medios del centro para viajes de caza y pesca del director.

En abril se publicó en The New Yorker el informe de Citizen Lab que aseguraba que a más de 60 dirigentes independentistas catalanes les habían espiado en sus teléfonos móviles a través del programa israelí Pegasus. Poco después, el Gobierno de España reveló que a los móviles de Pedro Sánchez, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska les habían robado información con ese mismo software espía.

Ambas polémicas acabaron precipitando el cese de la secretaria de Estado directora del CNI, Paz Esteban. Sánchez apostó por la destitución de Esteban para así calmar a sus socios parlamentarios de Esquerra Republicana de Catalunya. Margarita Robles nombró como sustituta a Esperanza Casteleiro, una veterana del Centro Nacional de Inteligencia, secretaria de Estado de Defensa, de su total confianza.

Las acusaciones de vigilar “ilegalmente” a dirigentes independentistas catalanes, los reproches internos por no haber evitado el espionaje a los móviles de Sánchez, Robles y Marlaska, y el relevo de Paz Esteban por Esperanza Casteleiro no llevaron al Gobierno de España a reunir en esas fechas la Comisión Delegada de Asuntos de Inteligencia, un órgano que, de hecho, no se reúne desde hace tres años y medio.

Así lo reconoce el Ejecutivo de Pedro Sánchez en una respuesta escrita ante una pregunta parlamentaria de diputados del Partido Popular en el Congreso, que ha consultado Confidencial Digital.

Comisión Delegada para Asuntos de Inteligencia

El Gobierno trató de zanjar la polémica con el nombramiento de Casteleiro como directora, el 11 de mayo. Pero aún semanas después, el 22 de junio, varios diputados del PP registraron en el Congreso una pregunta parlamentaria con tres cuestiones, a responder por el Gobierno.

Los diputados populares querían saber “cuántas veces y en qué fechas detalladas se ha reunido la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia” desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno.

También pedían información sobre “dónde se produjo cada una de esas reuniones oficiales”, y “qué cargos oficiales asistieron a cada una de esas reuniones”.

Cuatro controles

El CNI está sometido a cuatro controles. Un magistrado del Tribunal Supremo se encarga de autorizar las actuaciones del servicio de inteligencia que afectan a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones (como se hizo con 18 dirigentes independentistas catalanes).

El control financiero lo lleva a cabo un interventor delegado de la Intervención General de la Administración del Estado, que audita y aprueba las cuentas anuales del CNI antes de ponerlas a disposición del Tribunal de Cuentas.

El control político se ejerce a través de dos órganos. En el Congreso de los Diputados funciona la Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados, que estuvo tres años sin formarse, pero se reunió esta primavera para que Paz Esteban diera explicaciones sobre el ‘caso Pegasus’ a puerta cerrada.

El otro es la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia, que ya no está en el ámbito parlamentario, sino en el seno del Gobierno.

Propone los objetivos anuales del CNI

Según la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, “la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia velará por la adecuada coordinación de todos los servicios de información e inteligencia del Estado para la formación de una comunidad de inteligencia”.

Esta comisión tiene tres cometidos:

-- “Proponer al presidente del Gobierno los objetivos anuales del Centro Nacional de Inteligencia que han de integrar la Directiva de Inteligencia”.

-- “Realizar el seguimiento y evaluación del desarrollo de los objetivos del Centro Nacional de Inteligencia”.

-- “Velar por la coordinación del Centro Nacional de Inteligencia, de los servicios de información de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y los órganos de la Administración civil y militar”.

Es el órgano sobre el que se generó tanta polémica cuando el Gobierno de Pedro Sánchez incluyó, en el real decreto-ley de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19, una modificación de la Ley reguladora del CNI para dar entrada a Pablo Iglesias en dicha Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia.

Una reunión en marzo de 2019

Pues bien: ante la pregunta de los diputados del PP, el Gobierno ha desvelado cuántas reuniones de este órgano se han celebrado en la etapa de Pedro Sánchez. A fecha del pasado 6 de septiembre, según el Ejecutivo “desde que D. Pedro Sánchez es Presidente del Gobierno únicamente ha habido una reunión” de la Comisión Delegada para Asuntos de Inteligencia.

Hay que recordar que Sánchez ha superado los cuatro años en La Moncloa. Se convirtió en presidente a principios de junio de 2018, al ganar en el Congreso la moción de censura contra Pedro Sánchez.

Esa única reunión de la comisión del Gobierno que controla al CNI se produjo en la sede central del servicio de inteligencia, situada a las afueras de Madrid, junto a la autovía A-6.

La reunión tuvo lugar el 12 de marzo de 2019. Llama la atención la fecha, porque días antes, el 4 de marzo, Sánchez había firmado el decreto por el que disolvía las Cortes Generales y convocaba elecciones para el 28 de abril, después de que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado naufragada en el parlamento por falta de apoyos.

Calvo, Borrell, Robles y Marlaska

A esa reunión de la Comisión Delegada en la sede del CNI asistieron cuatro ministros: la vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Carmen Calvo, que presidía dicha comisión; Josep Borrell (Asuntos Exteriores); Margarita Robles (Defensa); y Fernando Grande-Marlaska (Interior).

El anfitrión del encuentro fue el entonces director del CNI, Félix Sanz Roldán, que dejó el puesto meses después, en el verano de 2019.

También participaron en la reunión otros altos cargos: Iván Redondo, como director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno; la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella; y el subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre.

No se ha reunido tras ‘Pegasus’

Por tanto, el órgano de ministros y altos cargos que fija los objetivos anuales del Centro Nacional de Inteligencia, controla la ejecución de dichos objetivos, y coordina al CNI con el resto de servicios de inteligencia e información no se reúne desde hace tres años y medio, según admite el propio Gobierno de España.

Eso implica, a su vez, que los espionajes con Pegasus y el relevo de Paz Esteban por Esperanza Casteleiro, conocidos entre abril y mayo de 2022, no han sido analizados en la Comisión Delegada para Asuntos de Inteligencia.

Además, cabe añadir que nunca se reunió este órgano en la etapa de Paz Esteban, quien se hizo cargo del CNI de forma interina (era secretaria general) cuando se marchó Sanz Roldán en julio de 2019, y fue confirmada como directora en febrero de 2020. Tampoco, por tanto, ha habido una reunión de este tipo en los cuatro meses que lleva Esperanza Casteleiro.

Quiénes forman parte

Según el Real Decreto 399/2020, de 25 de febrero, por el que se establecen las Comisiones Delegadas del Gobierno, esta comisión la preside actualmente la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.

También asisten a las reuniones “la Vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de Trabajo y Economía Social; y las personas titulares de los Ministerios de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; de Defensa; del Interior, y de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática”.

A los ministros se suman “el Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, el Secretario de Estado de Seguridad y la Secretaria de Estado Directora del Centro Nacional de Inteligencia, que actuará como Secretaria”.

Además, “los Subsecretarios de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática y de Defensa y el Director del Departamento de Seguridad Nacional serán convocados a las reuniones”, y se contempla que “podrán ser convocados a las reuniones de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia los titulares de aquellos otros órganos superiores y directivos de la Administración General del Estado que se estime conveniente”.

Por tanto, de reunirse en el momento actual ese órgano, lo presidiría Nadia Calviño, y se sentarían en la mesa Yolanda Díaz, José Manuel Albares, Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y Félix Bolaños.

Acudirían también Esperanza Casteleiro, directora del CNI; Óscar López, director del Gabinete de la Presidencia; Rafael Pérez, secretario de Estado de Seguridad; el general Miguel Ángel Ballesteros, director del Departamento de Seguridad Nacional; Adoración Mateos, subsecretaria de Defensa; y Alberto Herrera, subsecretario de Presidencia.

De Pablo Iglesias a Yolanda Díaz

Como se ha indicado, la maniobra del Gobierno para incluir a Pablo Iglesias en este órgano, cuando era vicepresidente segundo, suscitó una gran polémica. El PP y Vox presentaron recursos ante el Tribunal Constitucional -que fueron desestimados-, y alertaron de que Pedro Sánchez “entregaba” el CNI a Pablo Iglesias.

El Gobierno de España aseguró hace unos meses, también en una respuesta parlamentaria por escrito, que “durante el tiempo que fue miembro” el ex líder de Podemos (entre marzo de 2020 y marzo de 2021) “la comisión no se reunió, por lo que no ha habido asistencia y presencia del señor Iglesias Turrión en dicho órgano colegiado”.

Pablo Iglesias abandonó el Gobierno en marzo de 2021, cuando renunció a la Vicepresidencia Segunda para presentarse a las elecciones madrileñas.

Cuando en verano de ese año acometió una remodelación del Gobierno más profunda, Pedro Sánchez firmó el Real Decreto 586/2021, de 20 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 399/2020, de 25 de febrero, por el que se establecen las Comisiones Delegadas del Gobierno.

El decreto abrió la puerta de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia a Yolanda Díaz, la sustituta de Iglesias como vicepresidenta y (al menos en teoría) líder de los ministros de Unidas Podemos.

Por esas fechas había sido cesada Carmen Calvo. Sánchez reorganizó las vicepresidencias, de forma que finalmente colocó al frente de este órgano de control del CNI a Nadia Calviño, por ser vicepresidenta primera, y estableció que “asistirán a las reuniones de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia la Vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de Trabajo y Economía Social”, Yolanda Díaz, como novedad, y mantuvo a “las personas titulares de los Ministerios de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; de Defensa; del Interior, y de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática”.

Pese a haber sido incluida, sobre el papel, en esta comisión, por el momento Yolanda Díaz no ha participado en sus reuniones, ya que no se ha convocado en este tiempo.