Un imán de Melilla: “Oh musulmán, un judío se encuentra detrás de mí, ven y mátalo”

Traslado a la Audiencia Nacional de los once detenidos por yihadismo detenidos en Melilla y Granada, en octubre de 2022 (Foto: Policía Nacional).

La investigación de la Policía Nacional sobre un imán que dirigía una comunidad islámica en Melilla ha descubierto que este hombre, antes de ser detenido por adoctrinamiento terrorista, lanzó mensajes a favor de matar a los judíos.

La Policía desarticuló en octubre de 2022 una supuesta célula yihadista, que estaría liderada por ese imán e integrada hasta por menores de edad. Al imán se le acusa de instruir a los demás en la preparación de explosivos, así como de lanzar mensajes a través de internet en los que animaba a los musulmanes a atacar a los “infieles”, según informes policiales de los que se hizo eco el diario El Español.

Este líder religioso de Melilla llegó a difundir llamamientos a matar judíos, y lo hizo citando un documento de Hamás. Lo hizo, eso sí, antes de que la organización islamista lanzara en octubre de 2023 el ataque contra el sur de Israel en el que violó, secuestró y asesinó a más de un millar de personas.

Un auto de la Audiencia Nacional recogió ese mensaje directamente dirigido contra los judíos.

Líder de la célula

Una año después de las detenciones, el Juzgado Central de Instrucción número 2 dictó el 29 de noviembre un auto por el que acordó mantener en prisión provisional al imán, que está en la cárcel desde el 6 de octubre de 2022.

La defensa del imán había solicitado la libertad provisional. Al verla denegada, presentó un recurso de apelación que también acabó siendo desestimado por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

El auto que desestima ese recurso de apelación recoge que “de acuerdo con lo informado por el Ministerio Fiscal ante el recurso presentado, se mantiene la existencia de indicios de la comisión por el investigado ahora apelante de los graves hechos objeto de las presentes actuaciones”, como son labores de auto adoctrinamiento, y adoctrinamiento terrorista sobre terceros.

Además, “el recurrente aparece con liderazgo y dirección de la estructura organizada objeto de esta instrucción”. Los magistrados considerado constatada “la influencia que el referido habría tenido sobre las personas de su entorno inmediato y la masiva difusión de sus discursos radicales por medios telemáticos; como se mantiene, igualmente, la existencia de una importante situación de riesgo en el caso de que se modificara la prisión decretada”.

Informe de la Comisaría General de Información

Para mantener en prisión provisional a este hombre, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal valoró especialmente un informe que le presentó la Comisaría General de Información, la unidad de investigación antiterrorista de la Policía Nacional.

Ese informe fechado el 22 de noviembre de 2023 recogió el análisis del contenido de los dispositivos electrónicos intervenidos a los detenido en la operación policial que desarticuló esa célula de adoctrinamiento yihadista.

Los magistrados tuvieron en cuenta que “en dicho informe se pone de relieve la concurrencia de un grupo de personas con una tenaz y cohesión ideológica, de carácter terrorista yihadista, adquirida a lo largo de los años”.

La “posición dirección y liderazgo” en ese grupo correspondería al imán, “contribuyendo a determinar el ideario del grupo; actuando la célula con la finalidad de captar y adoctrinar en el ideario terrorista yihadista a personas permeables a la radicalización, de entre los que se puede destacar a jóvenes e, incluso, menores de la ciudad de Melilla”.

Incitación de actos violentos contra los judíos

Los agentes de la Comisaría General de Información encontraron “sermones o discursos radicales” del imán “que podrían interpretarse como llamadas a la Yihad”, a la “guerra santa” contra los “infieles”.

Detectaron un vídeo titulado “Planes maliciosos para los próximos 20 años”. En él, el imán “hace un relato contrario a las personas que no siguen los preceptos del Islam, en general y de manera más concreta un discurso contrario a Estados Unidos y a Israel, así como al colectivo homosexual”.

El auto recogió además que este líder religioso llegaba a animar en el vídeo a matar judíos: “¡Oh musulmán, un judío se encuentra detrás de mí, ven y mátalo!”.

Para los policías, y después para los jueces, esa era “una incitación clara y directa para cometer actos violentos contra los judíos”.

Mahoma y la carta fundacional de Hamás

El auto de la Audiencia Nacional no menciona el origen de esa frase, que no es original del imán de Melilla encarcelado, sino que es una cita de la Carta Fundacional o Pacto de Hamás.

Hamás o Movimiento de Resistencia Islámica lanzó en 1988 un documento en el que se presentó como una rama en Palestina del movimiento internacional de los Hermanos Musulmanes para levantar “la bandera de la yihad” y luchar “contra los sionistas”.

El artículo 7 de esa carta fundacional cita uno de los hadices o narraciones sobre la vida de Mahoma: “El Profeta, que Alá le bendiga y le dé la salvación, ha dicho: ‘El Día del Juicio no llegará hasta que los musulmanes combatan contra los judíos, cuando el judío se esconderá detrás de piedras y árboles. Las piedras y los árboles dirán: Oh musulmanes, oh Abdulla, hay un judío detrás de mí, ven a matarlo. Sólo el árbol gharkad no lo hará, porque es uno de los árboles de los judíos’”.

Es decir, que el imán de Melilla parece que azuzó el odio a los judíos, citando un hadiz de Mahoma que ya había utilizado Hamás para incitar a la yihad contra Israel.