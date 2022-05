Los audios de Villarejo publicados por El País coinciden con la creación de un nuevo medio, Fuentes Informadas

María Dolores de Cospedal: “La libretita... sería mejor poderlo parar”. Esperanza Aguirre: “La clave para mi es que tú no pidas diligencias...”

El País comenzó el lunes 16 de mayo a publicar audios que el comisario de Policía José Manuel Villarejo grabó clandestinamente en encuentros que mantuvo en 2013 con la entonces secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, y en 2014 con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.

Han vuelto así a la actualidad Villarejo y los casos de corrupción del PP gracias a unos audios inéditos, no se publicados desde que el comisario fue detenido, se registró su vivienda y se le incautaron documentos y archivos informáticos.

Televisiones, radios y diarios se han hecho eco de las revelaciones de El País. Sin embargo, el diario de Prisa no es el único medio que está publicando los audios de Villarejo. En las propias noticias del periódico se refieren a los audios con expresiones como “El País y el diario digital Fuentes Informadas han tenido acceso a la grabación de esa conversación”, “según se desprende de la conversación que hoy publica El País y el diario digital Fuentes Informadas”.

Una web recién lanzada

El 16 de mayo, el mismo día que El País, Fuentes Informadas publicó una noticia titulada “Esperanza Aguirre a Villarejo: «Alfredo Prada sí era un choricete, por eso le eché, y Granados, y por eso también le eché»”. Describía lo recogido en el audio, y aportaba el archivo sonoro.

Confidencial Digital ha podido saber que en ambientes judiciales, y entre personas que siguen muy de cerca las novedades relacionadas con Villarejo, no ha pasado desapercibido el hecho de que los audios no sólo se publiquen en el diario generalista en papel más leído de España, sino también en una web poco conocida.

Fuentes Informadas (fuentesinformadas.com) indica en el apartado “Aviso legal” que esta página es propiedad de la empresa Fuentes Informadas SL, compañía inscrita en el Registro Mercantil de Madrid el 7 de abril de 2022.

Distintos directorios de empresas en Internet, como Empresite, Guía Empresas e Incontra dan ese mismo dato, 7 de abril, como fecha de inscripción de la empresa. Su objeto social es la “edición de periódicos. Publicidad mediante el encarte de anuncios en su soporte digital”.

El Boletín Oficial del Registro Mercantil del 27 de abril recogió la constitución de la empresa, que comenzó sus operaciones el 7 de abril, con sede en Madrid, un capital de 3.000 euros y un administrador único: Gonzalo Enrique Pérez Ponferrada.

El TSJ de Canarias

Pérez Ponferrada aparece en la web como director del medio, y Eva C. Cruz como editora. El diario Confilegal publicó la víspera del 16 de mayo -el día que comenzaron El País y Fuentes Informadas a difundir los audios de Villarejo- una entrevista con Gonzalo Pérez Ponferrada en la que se anunciaba que “nace un nuevo diario digital de periodismo de investigación”.

En la web de Fuentes Informadas se pueden consultar noticias y artículos de opinión publicados desde el 17 de noviembre de 2021. Sin embargo, el lanzamiento real se ha producido esta semana, con los audios de Villarejo que ha ido publicando a la par que El País.

El director de Fuentes Informadas fue durante trece años (de 2005 a 2018) director de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

En su etapa comenzó la investigación judicial sobre una supuesta trama de blanqueo de capitales relacionada con contratos de compraventa de material militar por parte del gobierno de Guinea Ecuatorial, trama en la que estaría implicada la familia del dictador guineano, Teodoro Obiang.

El pasado mes de septiembre, el Juzgado número 5 de Las Palmas de Gran Canaria ordenó la apertura de juicio oral contra el empresario Vladimir Kokorev, con doble nacionalidad rusa y española, su esposa y su hijo, por estos hechos.

Informes sobre Guinea

Se da la circunstancia de que José Manuel Villarejo ha tenido cierta vinculación con este caso. Vozpópuli reveló que el sumario del ‘caso Tándem’ recogió que el comisario había tenido acceso a dos sumarios secretos que utilizó en sus negocios privados.

Villarejo elaboró informes sobre Guinea Ecuatorial para un cliente, Francisco Menéndez Rubio. En ellos reflejó datos que obtuvo de un sumario que dirigía el Juzgado número 5 de Las Palmas de Gran Canaria y que estaba bajo secreto.

Hay otro dato que destacan fuentes judiciales consultadas por ECD. En el proceso judicial por ese caso relacionado con Guinea Ecuatorial, la esposa de Vladimir Kokorev tenía como abogado defensor a Antonio García Cabrera. Este letrado es también el abogado actual de José Manuel Villarejo.

Buena parte de la extensa investigación sobre el caso se produjo cuando el director de comunicación del TSJ de Canarias -órgano que difundía los autos de la juez instructor- era Gonzalo Pérez Ponferrada, ahora director de Fuentes Informadas.

ECD se puso en contacto con Antonio García Cabrera. El abogado afirma que no ha conocido ni ha hablado nunca con Gonzalo Pérez Ponferrada. Añade que él no conocía los audios que se han publicado, ni tampoco sabía que se iban a difundir.

Las agendas de Villarejo

Las conversaciones con políticos, grabadas subrepticiamente por José Manuel Villarejo, que El país y Fuentes Informadas han publicado en los últimos días no habían salido aún a la luz.

Fuentes judiciales aseguran que estos audios no forman parte del sumario del caso Tándem, ni de ninguna otra instrucción judicial sobre las actividades de Villarejo. Libertad Digital se hecho eco de los tres posibles filtradores que se barajan en la Audiencia Nacional: el CNI, la Policía Nacional y el propio comisario jubilado.

Personas que conocen la evolución de las causas que pesan sobre este policía destacan que los audios se han conocido dos meses después de que Villarejo tuviera por fin acceso a una copia de las 16 agendas que le intervino la Policía en dos registros en su vivienda.

El juez Manuel García-Castellón se lo había denegado, pero en marzo la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estimó el recurso de Villarejo y ordenó entregarle una copia de esos “diarios personales”, como él les llama.

Anotaciones para manejar el archivo

De acuerdo con las fuentes judiciales consultadas, en esas agendas Villarejo tenía una serie de anotaciones necesarias para manejar el ingente archivo de audios que llegó a acumular después de tantos años moviéndose entre policías, jueces, abogados y políticos, en muchos casos relacionados con asuntos oscuros y vinculados a supuestas tramas de corrupción.

Aunque la Policía Nacional intervino discos duros con numerosas grabaciones, se da por hecho que el comisario tenía guardado, a buen recaudo, parte del material más sensible que fue recopilando. Esos documentos y audios podrían estar ocultos fuera de España, según publicó El País recogiendo parte de un sumario judicial.

Esta posibilidad ya la apuntó la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional. En un informe remitido al juez de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, se desvelaba que en uno de los audios intervenidos a Villarejo éste aseguraba que disponía de siete copias de seguridad de sus archivos: cuatro estarían en España y tres en el extranjero. También afirmaba que tenía preparado material para que sí lo encontraran cuando registraran su casa.

Desde la defensa de Villarejo aseguran que “en el sumario está todo”, en referencia a posibles archivos que no hubieran sido incautados. Apuntan que siempre que se filtra algo que no estaba controlado, surge la teoría de que no estaba en el sumario, o que procedería del material encriptado al que se no pudo acceder. Ese material habría sido enviado al CNI para intentar desencriptarlo.

En cualquier caso, el hecho es que menos de dos meses después de que Villarejo recuperara las agendas -el juez le entregó una copia de las mismas-, han salido a la luz audios que vuelven a poner en primer plano el ‘caso Gürtel’, los papeles de Bárcenas y otros episodios de corrupción que salpican al Partido Popular.

El precedente de Moncloa.com

No es la primera vez que un diario digital nace con una gran exclusiva relacionada con José Manuel Villarejo. Sucedió algo similar en septiembre de 2018.

Por entonces comenzó a publicarse Moncloa.com, editado por Alejandro Suárez Sánchez-Ocaña y dirigido por Joaquín Vidal. Se hizo un hueco en el panorama mediático nada más nacer al publicar los audios grabados de una comida en la que participaron el comisario Villarejo, la entonces fiscal (y cuando se publicaron los audios ministra de Justicia) Dolores Delgado, el juez Baltasar Garzón, el director adjunto operativo de la Policía Nacional Miguel Ángel Fernández Chico, y dos comisarios, Enrique García Castaño y Gabriel Fuentes.

Se suscitó entonces una gran polémica, sobre todo porque en los audios se escuchaba a Dolores Delgado referirse al juez Fernando Grande-Marlaska, después compañero de Delgado en el Consejo de Ministros, como “maricón”.

La Audiencia Nacional abrió una causa secreta para investigar el origen de la filtración y averiguar si había alguna conexión entre los responsables de Moncloa.com y Villarejo. Agentes de la Policía Nacional llegaron a personarse en la sede del diario digital para que les entregaran el archivo de audio difundido.

Existe otro precedente más, el del confidencial ‘Información Sensible’. Se trataba de una web informativa que controlaba Gemma Alcalá, la mujer de Villarejo, y el grupo Cenyt, propiedad del comisario. Alcalá llegó a sentarse en el banquillo de los acusados por la publicación, en ‘Información Sensible’, del audio con una conversación en la que agentes de Asuntos Internos de la Policía Nacional y miembros del CNI hablaban sobre el caso de Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como ‘el pequeño Nicolás’.

Villarejo reaparece en televisión

Justo cuando han vuelto a publicarse audios grabados por él, José Manuel Villarejo ha concedido una entrevista. Este sábado por la noche apareció en ‘FAQS’, programa de actualidad y debate de TV3 en ‘prime time’.

Se da la circunstancia de que ‘FAQS’ es producido por Mediapro, la productora de Jaume Roures. ECD desveló el pasado mes de octubre que Roures y Villarejo habían comido juntos, en un restaurante de Madrid, dos semanas antes de que el diario digital Público publicara varios audios, inéditos en los medios de comunicación, que grabó Villarejo y que mostrarían los contactos que el comisario mantuvo con Mariano Rajoy y con María Dolores de Cospedal durante la ejecución de la denominada ‘Operación Kitchen’.

Jaume Roures fue el fundador del diario Público y sigue siendo uno de los accionistas de la empresa que controla actualmente el periódico, ahora sólo con edición digital.