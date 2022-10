Margarita Robles justifica que el ex JEMAD Villarroya tenga dos puestos porque un almirante en la reserva también compatibiliza destinos

El Gobierno de Pedro Sánchez sigue teniendo que dar explicaciones sobre el nombramiento del ex JEMAD Miguel Ángel Villarroya como consejero de Defensa y de Asuntos de Seguridad Hemisférica de España ante la Organización de Estados Americanos.

Diputados de Vox en el Congreso registraron hace meses una pregunta con varias cuestiones acerca del general del Aire en la reserva Villarroya, y su destino en Washington tras cesar como Jefe de Estado Mayor de la Defensa.

La respuesta por escrito que dio el Gobierno no dio contestación a varias de las preguntas de Vox. Los diputados de Santiago Abascal insistieron, y volvieron a registrar en el Congreso las dos preguntas que no habían recibido respuesta:

-- ¿Qué motivos justificaron el nombramiento de D. Miguel Ángel Villarroya como consejero de Defensa y de Asuntos de Seguridad Hemisférica en la Misión Observadora Permanente de España ante la Organización de los Estados Americanos?

-- ¿Tiene conocimiento el Gobierno de cuántos miembros de la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo ostentan también, y de forma simultánea, un destino dentro de la estructura orgánica del Ministerio de Defensa?

ECD ha consultado la respuesta que dio recientemente el Gobierno a esta doble pregunta repetida. En esta ocasión, el Ejecutivo sí dio respuesta, aunque escueta.

A la primera pregunta, sobre los motivos que justificaron el nombramiento, el Ejecutivo indica que “el nombramiento para este tipo de puestos responde a criterios de idoneidad”. Ya en ocasiones anteriores el Gobierno ha defendido por escrito la idoneidad y las cualidades del general para ser elegido para este puesto.

Desde Washington

Vox señaló la circunstancia de que el general del Aire en la reserva Villarroya compatibilice el destino en Washington con el puesto de vocal de la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.

Este doble destino provoca comentarios negativos entre oficiales generales desde que se hizo público el traslado del ex JEMAD a Estados Unidos. Muchos consideraban que debía renunciar a la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, ya que no podría participar en las reuniones de la asamblea desde el otro lado del Atlántico.

Sin embargo, no hubo tal renuncia. Miguel Ángel Villarroya se fue a vivir a Washington, y comenzó a participar en la asamblea mediante videoconferencia.

La polémica se reabrió este mes de mayo. El general del Aire en la reserva cumplió 65 años, edad legal de pase a retiro en las Fuerzas Armadas. Eso volvió a provocar críticas entre generales sobre las circunstancias excepcionales que acumulaba el ex JEMAD Villarroya. Una de esas circunstancias excepcionales era la compatibilidad de puestos, ya que lo habitual es que los oficiales generales que se integran en la asamblea de la Orden de San Hermenegildo al pasar a la reserva no ocupen ningún otro destino oficial.

Otro vocal con dos puestos

Sin embargo, el Gobierno ha respondido a Vox que el general Miguel Ángel Villarroya no es el único en esa situación: “En la actualidad, dos Vocales de la Asamblea Permanente de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo tienen destino en la estructura orgánica del Ministerio de Defensa”.

La respuesta del Gobierno no da el nombre del otro vocal que, además del general del Aire Villarroya, también tiene dos puestos.

Pero ECD sí ha podido saber que ese otro vocal es el almirante en la reserva Fausto Escrigas Rodríguez, quien llegó a ser Almirante Jefe de Personal de la Armada hasta que fue relevado en octubre del año pasado.

Tras pasar a la reserva, Fausto Escrigas fue nombrado vocal de la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo por Orden 430/20808/21, de 22 de diciembre, firmada por Margarita Robles. Tomó posesión el 16 marzo de este año.

Entre el nombramiento y la toma de posesión en la Asamblea Permanente de la Orden de San Hermenegildo, Margarita Robles nombró al almirante Escrigas para otro puesto.

Por Orden 430/01866/22, de 2 de febrero, este almirante en la reserva fue nombrado presidente del Tribunal Marítimo Central, con sede en Madrid. El nombramiento tuvo efectos desde el 11 de febrero.

Tribunal Marítimo Central

El Tribunal Marítimo Central es un órgano administrativo que resuelve litigios en materia de auxilios, salvamentos, remolques, hallazgos y extracciones marítimos.

Está compuesto por un almirante, que lo preside; por cuatro vocales: un capitán de navío del Cuerpo General de la Armada, dos corones auditores del Cuerpo Jurídico Militar y un funcionario de la Dirección General de la Marina Mercante; y por un secretario relator, coronel auditor del cuerpo jurídico militar. Cuenta con el apoyo administrativo de dos funcionarios.

Escrigas no ha cumplido los 65

Por tanto, si el general del Aire en la reserva Miguel Ángel Villarroya compatibiliza la Asamblea de la Orden de San Hermenegildo con su puesto ante la Organización de Estados Americanos, en Washington, el almirante en la reserva Fausto Escrigas hace lo propio con el Tribunal Marítimo Central.

Fuentes militares señalan que Escrigas no está en edad de retiro, no ha cumplido aún los 65 años, a diferencia del ex JEMAD Villarroya.

Otras compatibilidades

Como se ha indicado, no es habitual que los vocales de la Asamblea Permanente de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo ocupen a la vez otro puesto.

Pero los casos del general del Aire Villarroya y del almirante Escrigas no son los primeros. Algunos militares recuerdan el caso del general de División del Ejército de Tierra Javier Abajo Merino, que fue vocal de San Hermenegildo y a la vez estaba destinado como asesor de la Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa cuando estaba en la reserva.

El almirante Francisco José Cortés Uría compatibilizó el puesto en la Asamblea Permanente de San Hermenegildo con la presidencia del Tribunal Marítimo Central, es decir, la misma situación que la de Fausto Escrigas. Cortés fue el antecesor de Escrigas en ese tribunal.