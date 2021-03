Oficiales de las Fuerzas Armadas se querellan contra el canal de denuncias anónimas ‘Ciudadanos de Uniforme’

Varias publicaciones en ‘Ciudadanos de Uniforme’, el canal de Telegram que difunde denuncias anónimas de militares sobre irregularidades y polémicas en bases y unidades de las Fuerzas Armadas, llegan a los tribunales.

Confidencial Digital ha podido confirmar que varios oficiales y otros miembros de las Fuerzas Armadas han presentado en juzgados denuncias por delitos contra el honor, como el delito de injurias, tras haberse visto señalados por ‘Ciudadanos de Uniforme’.

Tal y como se contó en estas páginas, en los últimos meses se ha producido un goteo de polémicas, muchas veces originadas a partir de publicaciones de este canal de denuncias, en las que se señalaba a miembros de las Fuerzas Armadas (mandos, pero también soldados de Tropa) como ultraderechistas, vinculados a organizaciones de extrema derecha.

Recientemente la asociación militar Tercios Viejos Españoles ha lanzado una iniciativa para animar a los militares afectados por ese tipo de publicaciones de ‘Ciudadanos de Uniforme’ a que denuncien a este grupo ante los tribunales.

De hecho, una de las primeras denuncias la ha interpuesto el presidente de esta asociación militar, al que ‘Ciudadanos de Uniforme’ se ha referido en varias publicaciones de su canal de difusión.

Ataques al presidente de Tercios Viejos

Hace unos meses lanzaron la primera publicación sobre la asociación: “Tercios Viejos. Es una asociación profesional militar de extrema derecha, no presta absolutamente ningún tipo de servicios a sus supuestos asociados. Apareció hace unos meses y no muestra ningún tipo de actividad. Investigando descubrimos que su creador es el coronel [...], del Ejército del Aire, destinado en el Mando de Operaciones (MOPS) como jefe de la sección de inteligencia. El Ministerio de Defensa permite que el jefe de los espías cree una asociación para vigilar el contenido que se trata en el COPERFAS y estar informado de los movimientos del resto de asociaciones profesionales, algo que no nos sorprende con Margarita Robles al frente”.

En semanas posteriores, siguieron atacando a este oficial; por ejemplo, con motivo de la carta que Tercios Viejos remitió al alcalde de Sevilla para solicitar que el ayuntamiento retire la estatua de Simón Bolívar por ser un “asesino de españoles”, por sus acciones en las guerras de independencia de las colonias en América.

Pese a que criticaban sus acciones como presidente de la asociación Tercios Viejos, una y otra vez citaban su destino en el Mando de Operaciones. No llegaban a citar su nombre y apellidos, pero sí daban unas iniciales. Lo mismo ha hecho Militares Antifranquistas, un movimiento que trata de “depurar las ideologías de carácter totalitario y antidemocrático” entre los miembros de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil.

De nuevo, como en casos anteriores con otros militares, se le señalaba como “de extrema derecha”.

Otro oficial y un suboficial también denuncian

ECD ha podido saber que al presidente de Tercios Viejos se han unido más militares. Al menos otro oficial, destinado en Murcia, también ha presentado una querella al entender que ‘Ciudadanos de Uniforme’ habría cometido un delito de injurias contra él por publicaciones en este grupo que le señalan e identifican.

Además, un suboficial de las Fuerzas Armadas en Zaragoza también ha dado el paso de acudir a los tribunales para denunciar las publicaciones de ‘Ciudadanos de Uniforme’, que algunos afectados consideran que son “falsas o sesgadas” y atentan contra su derecho al honor.

La primera medida que los querellantes solicitan a los jueces es que se lleven a cabo las actuaciones necesarias para identificar a los responsables del grupo ‘Ciudadanos de Uniforme’, para así poder exigirles a ellos responsabilidades penales y civiles, y que el caso llegue a juicio.

Donativos para contratar abogados

Las denuncias se presentan de forma individual y personal, pero Tercios Viejos está tratando de canalizar este movimiento contra ‘Ciudadanos de Uniforme’, al que acusan de ser “un grupo cobarde y sectario, escondido en el anonimato, contrario a todos los valores esenciales de las Fuerzas Armadas, sin hombría ni honor, ha estado propagando en las redes sociales ‘denuncias’ anónimas y falsas”.

Esta asociación de militares ha abierto una campaña de recogida de donativos para financiar las acciones judiciales: “Con el esfuerzo de todos, solicitaremos los servicios de los mejores abogados para intentar hacer un escarmiento ejemplar con estos desalmados que destruyen la unidad de las Fuerzas Armadas y la convivencia de todos”.

Invitan a apoyar económicamente y a unirse a las acciones judiciales a todos los afectados: “Comoquiera que en sus acciones criminales han sido muchas las personas afectadas, a las que en su cobardía no citan por su nombre, pero ponen en el candelero al señalar destino, cargo y unidad, TERVIES invita a todos los que se hayan sentido atacados, acosados y ofendidos a unirse a nosotros en las acciones judiciales en marcha”.

Aunque, como se indica, no suelen citar nombres, mandos y otros miembros de las Fuerzas Armadas se han visto señalados “de forma que son inequívocamente identificables”, y además han sido “insultados gravemente”, consideran las fuentes consultadas por ECD.

Añaden que “no sólo pueden participar las víctimas de su odio insensato; invitamos también a unirse a nosotros a todas aquellas personas de bien que creen que el insulto, el acoso y el señalamiento por parte de grupos extremistas sectarios ha llegado demasiado lejos”.