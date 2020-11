El Hospital Militar Gómez Ulla despide a la jefa de bioseguridad en plena segunda ola de Covid

El primer hospital español activado para hacer frente al coronavirus fue el Hospital Central de la Defensa ‘Gómez Ulla’, ubicado en el distrito madrileño de Carabanchel. Allí fueron ingresados y cumplieron la cuarentena los españoles repatriados de Wuhan a principios de febrero. Después se extendió la alerta a más hospitales.

Tras la experiencia del ébola, el Ministerio de Defensa aprobó una inversión importante para convertir la planta 22 de este hospital en una “Unidad de Aislamiento de Alto Nivel”, dotada con los equipos más punteros que existen en el mundo para hacer frente a enfermedades tan contagiosas como el ébola.

Tanto en enero, con la llegada de los primeros casos, como ya a principios de marzo, cuando la curva de contagios crecía a un ritmo alarmante, apareció en los medios de comunicación la doctora Patricia Obregón. Se trataba de una doctora experta en bioseguridad, responsable de dirigir las medidas en este ámbito en el Hospital Central de la Defensa.

Ahora que España afronta la escalada de la segunda ola de coronavirus, Confidencial Digital ha podido confirmar que el ‘Gómez Ulla’ ha prescindido de su jefa de bioseguridad.

Defensa confirma la salida

Este pasado fin de semana Patricia Obregón se despidió del Hospital Central de la Defensa, después de que días antes se le comunicara que su contrato había terminado.

ECD se puso en contacto con el Ministerio de Defensa para conocer los motivos de esta decisión. Una portavoz oficial explicó que el contrato de Obregón era “de prestación de servicios” y que había finalizado.

Además, añadió que “las competencias en bioseguridad las desarrolla el Servicio de Medicina Preventiva y de Riesgos Laborales del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid”.

Contratada para la planta 22

Fuentes internas del ‘Gómez Ulla’ aseguran, sin embargo, que Obregón no tenía un contrato “de prestación de servicios”, sino que era indefinido, y que no se conoció que sería despedida hasta que la semana pasada se le comunicó de pronto que el 31 de octubre sería su último día en el hospital. También señalan que entre la plantilla del centro se desconocen las causas que han llevado a este despido.

Patricia Obregón entró en el Hospital Central de la Defensa hace cinco años. Fue contratada específicamente para coordinar y adiestrar al personal destinado a la planta 22, a esa “Unidad de Aislamiento de Alto Nivel” creada para hacer frente a crisis de carácter biológico, químico, radiológico...

Las fuentes mencionadas aseguran que el contrato de Obregón está vinculado al funcionamiento de la planta 22, pero mientras todo el personal de la misma se mantiene en su puesto de trabajo (ya que son “contratos vinculados a causa”), a ella se le ha rescindido el contrato alegando “causas consignadas” en ese mismo contrato. Sin embargo, miembros del hospital señalan que la causa de la contratación no ha decaído.

Algunos trabajadores del ‘Gómez Ulla’ lamentan que en plena segunda ola de coronavirus se aparte a la responsable de las medidas de bioseguridad. Consideran que es una decisión que puede poner en peligro a quienes trabajan en el hospital, y también a la población en general, ya que subrayan que un hospital es un foco de contagios, y sin medidas adecuadas tanto los pacientes con otras dolencias como los trabajadores pueden convertirse en vector de transmisión.

Cambio en el Servicio de Medicina Preventiva

En su respuesta, desde el Ministerio de Defensa aseguraron a raíz de la salida del hospital de Patricia Obregón, “las competencias en bioseguridad las desarrolla el Servicio de Medicina Preventiva y de Riesgos Laborales del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid”

Pero precisamente en ese servicio también ha habido un cambio recientemente. Hasta hace poco la jefa del Servicio de Medicina Preventiva era la teniente coronel médico María Vicenta García Rosado.

Defensa asegura que “la teniente coronel García Rosado ha promocionado, a petición propia, a la Inspección General de Sanidad”, y en su lugar “ha sido nombrada para la Jefatura de Servicio de Medicina Preventiva la teniente coronel Elena Ballester Orcal”.

Otras fuentes, sin embargo, precisan que García Rosado tuvo un choque fuerte con el director del hospital, el general de Brigada Miguel Fernández Tapia-Ruano, y como consecuencia pidió irse a otro destino -la Inspección General de la Sanidad- antes de ser cesada.

La nueva jefa del Servicio de Medicina Preventiva, la teniente coronel Elena Ballester Orcal, había pasado por el Instituto de Medicina Preventiva de la Defensa y también por la planta 22 del ‘Gómez Ulla’ cuando se marchó la teniente coronel Carmen Ibarra.

La ya ex jefa del Servicio de Medicina Preventiva también apareció en los medios de comunicación por los primeros casos de coronavirus. Compareció junto a Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, a mediados de febrero para informar de que los españoles repatriados de Wuhan ya habían recibido el alta tras cumplir el período de aislamiento.

‘Fichada’ por Sanidad

Durante la primera ola de epidemia de coronavirus, Patricia Obregón fue también incorporada por el Ministerio de Sanidad al equipo de expertos que realizaron el estudio de seroprevalencia “N-Covid”, para conocer el alcance del contagio entre la población española. Se encargó de coordinar la bioseguridad de las personas encargadas de recoger las muestras de los participantes en el estudio.

Además, desde que empezaron a llegar noticias preocupantes de China elaboró informes sobre la necesidad de adoptar medidas de prevención, para poder proteger al personal sanitario del hospital si el coronavirus llegaba a España.

Hermana de la jefa de Personal cesada

Cabe destacar que Patricia Obregón es hermana de Ruth Obregón, teniente coronel del Cuerpo Militar de Sanidad que el pasado mes de mayo fue cesada de su cargo como jefa de Personal del Hospital Central de la Defensa ‘Gómez Ulla’.

Patricia Obregón fue contratada cuando su hermana Ruth era jefa de Personal del hospital. Fuentes cercanas subrayan que su incorporación se produjo en una convocatoria pública apoyada por los sindicatos, y también tuvo el respaldo de María Vicenta García Rosado como jefa del Servicio de Medicina Preventiva.

Ruth Obregón fue apartada de facto del cargo entre finales de febrero y principios de marzo, y finalmente en mayo fue cesada “a petición del director del Hospital Central de la Defensa, previo informe favorable del Inspector General de Sanidad” de la Defensa.

Además de cesarla, se iniciaron investigaciones internas sobre la gestión que esta teniente coronel había realizado como jefa del Departamento de Personal. Las indagaciones sobre contrataciones durante su etapa se han tramitado a través de la justicia militar, pero también por vía disciplinaria.

La ex jefa de Personal, a su vez, ha denunciado también ante la justicia militar (que abrió diligencias previas) al coronel Antonio Fé, coronel en la reserva y ex jefe de Medicina Logística Operativa, al ex subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre, y a la jefa de Anestesiología del ‘Gómez Ulla’, la coronel Elvira Pelet, y al coronel Antonio Fé, por lo que considera un caso de “abuso de autoridad en la modalidad de acoso laboral”.

Tras el cese de Ruth Obregón, se produjeron traslados de destino, despidos y otros cambios que afectaron al equipo de la teniente coronel en el Departamento de Personal, así como a otros miembros de la plantilla del hospital que estaban más vinculados a ella.

Finalmente la dirección del Hospital Central de la Defensa ha decidido también prescindir de la hermana de la teniente coronel, Patricia Obregón.