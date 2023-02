El plan de Berlusconi para absorber Mediaset España contempla una junta en marzo y la solicitud de entrar en bolsa tres meses después

Borja Prado, presidente de Mediaset España.

El mes de marzo es una fecha clave en el calendario de Pier Silvio Berlusconi y para el proceso de absorción de Mediaset España. En esa fecha, un año después desde que se lanzara la OPA de MFE-MediaForEurope, la empresa matriz, va a celebrarse una Junta General Extraordinaria de Accionistas de Mediaset España para “deliberar” sobre el proyecto final. Ese mismo día, habrá también un Consejo de Administración de MFE.

Posteriormente, tal y como señaló Confidencial Digital, MFE solicitará que sus acciones pasen a cotizaren las bolsas españolas tres meses después de que concluya la Junta. Una vez que acabe la fusión, los accionistas pasarán de ser de Mediaset España a ser de accionistas de MFE, una sociedad anónima con domicilio social en Países Bajos.

Una vez que acabe esta operación financiera, Mediaset España “quedará extinguida” según los documentos a los que ha tenido acceso ECD. No obstante, “no supondrá el cese de ninguna de las actividades empresariales actualmente desarrolladas por Mediaset España”.

La compañía, eso sí, no tendrá empleados ni “actividades empresariales propias”, ya que quedará relegada a una estructura similar a la de sociedad holding, que solo puede administrar las propiedades de otros. Por su parte, las condiciones económicas de los trabajadores se mantendrán igual en la plantilla de MFE-MediaForEurope.

Votos de los consejeros

Este acuerdo ha sido suscrito por todos los administradores de Mediaset España. No obstante, los consejeros dominicales, entre los que se encuentra Paolo Vasile y el vicepresidente Fedele Confalonieri, además de los consejeros ejecutivos, Borja Prado, Alessandro Salem y Massimo Musolino, se abstuvieron de participar en la deliberación y votación.

Por su lado, votaron favorablemente los consejeros independientes, Javier Díez y Cristina Garmendia.

Fechas y trabajos

El 16 de enero el Consejo de Administración de MFE remitió una carta al Consejo de Administración de Mediaset España proponiendo una fusión entre MFE y Mediaset España. La explicación que se ofreció es que se trataba de una operación “en el mejor interés de ambas compañías”.

A partir de ese día se constituyó una comisión encargada de la operación y compuesta por los tres consejeros independientes: Consuelo Crespo, Javier Díez y Cristina Garmendia. A estas reuniones acudieron también Borja Prado y Mario Rodríguez para facilitar los trabajos. Esta Comisión, por mandato del Consejo de Administración, es la responsable del seguimiento de la fusión, tanto en su fase preliminar y de análisis previos como posteriormente en el cumplimiento de sus requerimientos legales.

Una vez que acabe esta fusión, no se contempla una integración con Mediaset España desde un punto de vista legal, ya que se mantendrán las actividades operativas y de producción dentro de los países. No obstante, no se descarta que el modelo del grupo sea revisado con el objetivo de hacerlo “más ágil en la toma de decisiones”.