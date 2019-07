La clave de la investidura: el PSOE sospecha que Podemos pretende crear “un gobierno dentro del Gobierno”

El gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos se ve más lejos que nunca, después del durísimo discurso de Pablo Iglesias en la jornada de ayer en el Congreso. Antes de la intervención del líder de Podemos, altos cargos socialistas ya temían lo peor.

En el receso posterior al discurso de Pedro Sánchez, diputados y dirigentes del PSOE ya expresaban su pesimismo sobre un posible entendimiento entre el presidente y Pablo Iglesias: “Pinta mal, pero hay que esperar a ver qué dice”.

Los peores presagios se confirmaron pasadas las ocho de la tarde, cuando el líder de Podemos cargó duramente contra Sánchez.

Le acusó de poner excusas constantes para evitar un gobierno de coalición, de ofrecer a su grupo parlamentario ser “la comparsa” del nuevo Gobierno y le advirtió de que “si hace caso a Tezanos” y fuerza nuevas elecciones, “no volverá a ser presidente nunca”.

Un gobierno dentro del Gobierno

El discurso de Pablo Iglesias dejó el ánimo por los suelos en las filas socialistas, donde se empieza a ver “casi imposible” tanto la formación de un gobierno de coalición como un acuerdo con Unidas Podemos antes del jueves que desbloquee la investidura.

Altos cargos del PSOE, consultados por Confidencial Digital, afirman que el principal punto de desencuentro con Podemos sigue siendo la formación de la estructura del nuevo Gobierno. Y no solo por los nombres a ocupar los ministerios, sino por la distribución de los mismos.

En ese sentido, explican que Pedro Sánchez, como ha dicho públicamente, está decidido a incluir miembros relevantes de Podemos en su futuro Consejo de Ministros, pero rechaza que esas carteras sean “monocolor”.

La idea del presidente es que, en los ministerios que asuma Podemos, haya también presencia de representantes del PSOE. De esta forma, “se evitaría un gobierno partido en ministerios, que es lo que parece querer Podemos”.

A cambio, el PSOE asegura haber ofrecido a Iglesias que incluya a cargos intermedios en ministerios liderados por socialistas o independientes, pero el líder de Podemos, afirman, parece cerrado en banda: “Quiere tener su propio gobierno dentro del Gobierno”.

Cruce de reproches sobre la “integración”

La oferta del PSOE, añaden estas fuentes, es formar un Gobierno “de integración, con representantes de ambas fuerzas en las diferentes carteras ministeriales”.

De esa forma, aseguran altos cargos socialistas, se evitaría que el Consejo de Ministros estuviera “partido en dos” y que cada partido actuara por un lado, como “parece pretender Iglesias”.

Los socialistas recuerdan que ese modelo de coalición ya se da en la Comunidad Valenciana, aunque admiten grandes diferencias con respecto a la actual situación en el Congreso: “Allí, la suma de PSOE, Podemos y Compromís daba mayoría absoluta, pero aquí no”.

De esta forma, advierten, “puede haber gobierno de coalición, pero teniendo en cuenta las sensibilidades de otros partidos que nos tienen que apoyar en la investidura”. Cabe recordar, en este sentido, las dudas que genera en el PNV que un representante de Unidas Podemos esté al frente de Hacienda.

Pablo Iglesias, por su parte, aseguró lo contrario en su discurso ante el Congreso de los Diputados, insistiendo en que el PSOE siempre le dijo que “ni hablar” cuando él pidió tener competencias en ministerios como el de Hacienda y Empleo, confirmando así las informaciones de ECD de las últimas semanas.

Según Podemos y su secretario general, Sánchez se ha negado integrar a representantes de la formación en los ministerios liderados por socialistas y, a la vez, ha exigido que miembros del PSOE sí estuvieran presentes en las carteras dirigidas por Podemos.

Los diputados del PP hablan de “paripé”...

En la bancada del PP, pese a ese choque de declaraciones, no se creen el “paripé” mostrado ayer por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en el Congreso de los Diputados.

Parlamentarios del Grupo Popular consultados por este diario consideran que los discursos de ambos líderes han dejado abiertas las opciones de pacto, con algunos “mordiscos” pero también “guiños” que indican ‟una negociación en la sombra durante los últimos días”.

Por ese motivo, los populares sospechan que, vote lo que vote Podemos este martes -ya sea un “no” o una abstención, “de aquí al jueves pueden cambiar las cosas y que haya un acuerdo in extremis”.

De hecho, añaden, “esa es la estrategia que ambos están siguiendo: esperarse hasta el final para anunciar un acuerdo sobre la bocina”.

... pero Casado cree que no habrá investidura

El análisis de Pablo Casado y de sus colaboradores más cercanos, sin embargo, no coincide con el de los diputados del PP que sí ven posible la investidura el jueves.

Fuentes del entorno más próximo al presidente del PP aseguran que, tras las palabras de Iglesias, el pacto entre PSOE y Podemos es “imposible” y que vamos a una investidura fallida.

Además, advierten que si Ciudadanos, o el propio Pablo Iglesias, no cambian de posición en septiembre, habrá nuevas elecciones generales, ya que “nosotros sí que no vamos a movernos del 'no' a la investidura”.

En ese sentido, recuerdan que, tal y como dijo Sánchez en su réplica a Rivera, “el 70% de los votantes de Ciudadanos apuesta por la abstención”, mientras que ‟nuestro electorado piensa justo lo contrario”.

Destacan que, en esa misma encuesta del CIS usada por el presidente en funciones, “se señalaba que solo el 2% de los votantes del PP apoya que nos abstengamos”.

Añaden que “es obvio que a Sánchez no le convenía ese dato, pero es todavía más evidente que nosotros vamos a mantener el 'no' ahora y en septiembre”. Y, por tanto, “son Podemos y Ciudadanos los únicos que pueden moverse”.