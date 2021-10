El curso de acceso al GAR de la Guardia Civil, sin mujeres tras la polémica de la primera aprobada

La Guardia Civil comenzó a principios de septiembre una nueva edición del Curso de Adiestramientos Especiales en las instalaciones de Logroño, donde se forman los guardias civiles que aspiran a ingresar en el Grupo de Acción Rápida (GAR), una unidad de élite del cuerpo que tuvo un gran protagonismo en la lucha contra ETA.

Durante unos seis meses, los aspirantes se adiestran en marchas en la montaña, utilización de explosivos, acciones encubiertas, técnicas de tiro, atención sanitaria táctica, defensa policial… Muchos de ellos van siendo eliminados en las sucesivas fases del curso, si los instructores consideran que no alcanzan el nivel de gran exigencia requerido.

El curso 2020/2021 se vio envuelto en un gran revuelo interno. Tal y como se contó en estas páginas, las últimas semanas del curso se multiplicaron los comentarios de alumnos y de instructores que señalaban que una teniente, la única mujer del curso, estaba recibiendo evaluaciones negativas, que en otros alumnos suponían la exclusión, y sin embargo en su caso los mandos la habían ido manteniendo.

Finalmente esta teniente se convirtió en la primera mujer en aprobar el Curso de Adiestramientos Especiales. A la entrega de diplomas acudió la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, y tanto el cuerpo como TVE le dieron un gran protagonismo a esta teniente, por ser la primera mujer en completar el curso que da acceso al Grupo de Acción Rápida.

La polémica interna por este caso provocó que muchos instructores apostaran por pasar página e intentar recuperar la normalidad, sin polémicas, en el curso 2021/2022.

Ahora, Confidencial Digital ha podido saber que en este nuevo curso no hay ninguna mujer, por lo que, al menos de momento, la teniente que aprobó en primavera seguirá siendo la única en superar el Curso de Adiestramientos Especiales.

Las fuentes consultadas por ECD explican que a las pruebas de ingreso al curso, que se celebraron en torno al mes de junio, se presentó una guardia civil, al menos. Tenía buenas condiciones físicas, pero llegó a las pruebas con una lesión y en la carrera de 400 metros fue eliminada.

Quienes la conocen señalan que seguramente otro año, cuando llegue sin lesiones, conseguirá entrar al Curso de Adiestramientos Especiales que se desarrolla en Logroño, para dar el salto al GAR.

Eliminada esta aspirante, no ingresó ninguna mujer. ECD se puso en contacto con la Dirección General de la Guardia Civil, que confirmó que, efectivamente, una mujer se presentó a las pruebas de acceso y no las pasó, por lo que no hay ninguna alumna en el curso de este año.

La dureza del curso de acceso al GAR provoca, como se ha dicho, que muchos alumnos abandonen o sean eliminados. Personas conocedoras de cómo está transcurriendo el curso aseguran que en las primeras semanas, buena parte de los alumnos ya ha sido apartado, incluidos dos tenientes.

El curso en el Centro de Adiestramientos Especiales consta de varias fases. La primera fase, de adaptación, dura unas dos semanas. Después llega la fase de formación a), de unos dos meses, y la fase de formación b), de 20 días. Finalmente se cierra con una fase de actuación operativa de alrededor de un mes.