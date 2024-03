El Ejército despliega sistemas antidrones en peñones que reclama Marruecos

Islas Chafarinas.

Las Fuerzas Armadas han incorporado una tecnología emergente a su despliegue para proteger las plazas de soberanía española en el norte de África: los sistemas antidrones.

Las plazas de soberanía del norte de África son territorios españoles especialmente sensibles. Aunque están deshabitados, salvo por contingentes militares y algunos científicos, Marruecos reclama la soberanía sobre estos islotes y peñones, lo que en 2002 se desbordó en la crisis del islote Perejil: gendarmes y militares marroquíes ocuparon la isla, y las Fuerzas Armadas españolas intervinieron para desalojarlos.

Además de Perejil, España también mantiene la soberanía sobre otros islotes y peñones cercanos a la costa africana: el peñón de Vélez de la Gomera, las islas Alhucemas (peñón de Alhucemas, isla de Tierra e isla de Mar) y las islas Chafarinas (isla del Congreso, isla de Isabel II e isla del Rey Francisco).

Militares del Ejército de Tierra custodian estos islotes y peñones, y buques de la Armada también navegan por sus aguas, para garantizar así la presencia, vigilancia y disuasión de las Fuerzas Armadas.

Discurso del Arma de Artillería ante el JEME

El Ejército de Tierra ha desvelado en una publicación reciente que en estos peñones, al menos en Chafarinas, despliega al menos un sistema de defensa contra vehículos aéreos no tripulados.

El Arma de Artillería celebra cada año su fiesta el 4 de diciembre, festivida de su patrona, Santa Bárbara.

Con ocasión de esa fecha, el director de la Academia de Artillería, en Segovia, pronuncia un discurso institucional en el que repasa las principales actividades de las unidades de Artillería durante el último año,

El actual director de la academia es el coronel Rafael de Felipe Barahona. El pasado 30 de noviembre visitó el Acuartelamiento ‘Capitán Guiloche’, que se encuentra en la zona norte de Madrid, en la carretera de Fuencarral a Alcobendas. En ese cuartel se ubica el Regimiento de Artillería Antiaérea nº 71.

El coronel De Felipe pronunció el discurso institucional del Arma de Artillería ante el Jefe de Estado Mayor del Ejército (JEME), general de ejército Amador Enseñat y Berea (él mismo artillero, por cierto), y ante los principales mandos de unidades de Artillería del Ejército de Tierra.

Sistema antidrones desplegado en Chafarinas

El coronel director de la Academia de Artillería dedicó una parte de su discurso a repasar las operaciones en las que habían participado unidades artilleras durante 2023.

Comenzó ese punto de la siguiente forma:

-- “Hablando de operaciones, en el ámbito del Mando Operativo Terrestre (MOT), el RAAA 71 ha participado en las rotaciones del sistema contra sistemas aéreos no tripulados llamado AUDS desplegado en Chafarinas”.

Es decir, que militares del Regimiento de Artillería Antiaérea nº 71, precisamente ubicado en ese cuartel de Madrid, había estado manejando tecnología antidrones en Chafarinas. Y no parece ser un despliegue puntual, ya que se realizan “rotaciones”, es decir, que los militares se van relevando.

No dio más detalles de ese despliegue en esas islas. Pasó a hablar de despliegues de unidades de defensa de artillería de costa en distintos puntos del litoral de la Península Ibérica y de los archipiélagos, y la participación en los dispositivos de seguridad de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea en Granada, a principios de octubre, y de la cumbre de la OTAN en Lituania en el mes de julio.

Sin respuesta del Ejército de Tierra

Fuentes militares consultadas por ECD apuntaron que ese despliegue en las Chafarinas de un sistema contra vehículos aéreos no tripulados no es, desde luego, algo que lleve mucho tiempo consolidado: no tenían noticia de ello, y más bien les parecía una novedad reciente.

Confidencial Digital trató de ampliar la información acerca de este despliegue. El lunes 5 de febrero envió una consulta al Departamento de Comunicación del Ejército de Tierra, preguntando concretamente sobre esa referencia que hizo el director de la Academia de Artillería.

Planteó varias preguntas sobre este asunto: desde cuándo se despliegan sistemas contra sistemas aéreos no tripulados en las Islas Chafarinas, si la tecnología desplegada sólo detecta los drones, o también es capaz de capturarlos o derribarlos; cuántos drones se han detectado, y cuántos han sido capturados o derribados…

También pidió saber si este despliegue contra sistemas aéreos no tripulados sólo se realiza en las Islas Chafarinas, o si se realiza también en otras plazas de soberanía como las Islas Alhucemas y el Peñón de Vélez de la Gomera, y en otros puntos del territorio nacional.

Igualmente, preguntó si se había detectado en el pasado alguna amenaza de sistemas aéreos no tripulados sobre las Chafarinas que motivara el inicio de estas rotaciones de artilleros en estas islas.

Al no recibir contestación del Ejército de Tierra en una semana, ECD insistió y volvió a consultar sobre el tema el lunes 12 de febrero. Nunca hubo respuesta.

Sistema para identificar, monitorizar y neutralizar drones.

Operaciones de presencia, vigilancia y disuasión

El coronel director de la Academia de Artillería precisó que el despliegue contra drones en las Chafarinas se realiza “en el ámbito del Mando Operativo Terrestre”.

Las Fuerzas Armadas mantienen todos los días del año, todas las horas del día, operaciones de presencia, vigilancia y disuasión, que les permiten estar alerta para hacer frente a cualquier amenaza contra la seguridad en los espacios de soberanía e interés nacional.

El Mando Operativo Terrestre (MOT) es el órgano de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas responsable, a su nivel, del planeamiento, conducción y seguimiento de las operaciones de presencia, vigilancia y disuasión en el ámbito terrestre.

El mando de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas lo ejerce el Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), actualmente el almirante general Teodoro Esteban López Calderón.

A propuesta del JEMAD y de los respectivos Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos y de la Armada y previa conformidad de la ministra de Defensa, son designados por el JEMAD los mandos componentes del máximo nivel: Mando Componente Terrestre, Mando Componente Marítimo, Mando Componente Aéreo, Mando Componente Espacial y Mando Componente Ciberespacial.

El comandante actual del Mando Operativo Terrestre es el jefe del Mando de Canarias del Ejército de Tierra, cargo que ocupa el teniente general Julio Salom Herrera.

Al ser las operaciones responsabilidad del Jefe de Estado Mayor de la Defensa, ECD también envió una consulta al Estado Mayor de la Defensa, con las mismas preguntas planteadas al Ejército de Tierra.

“Necesidades operativas”

La Oficina de Comunicación del Estado Mayor de la Defensa sí respondió. Ante las preguntas sobre el sistema antidrones que se despliega en Chafarinas, señaló que “como norma general, no se facilitan detalles sobre despliegues, cantidades de armamento ni características específicas de los medios desplegados por cuestiones de seguridad”.

Añadió que “el motivo por el que se realizan estas rotaciones es básicamente por necesidades operativas”. Cabe señalar que las Fuerzas Armadas difunden en ocasiones su trabajo en el ámbito de las operaciones de presencia, vigilancia y disuasión.

Buena parte de las actividades en el marco de esas operaciones se traducen en patrullas terrestres en las Islas Canarias, Ceuta y Melilla, y en navegaciones de buques de la Armada en aguas del Estrecho de Gibraltar, específicamente en ocasiones en torno a las plazas de soberanía española en el norte de África.

Piscifactoría marroquí

En torno a las Chafarinas se sucedieron hace dos años algunos movimientos que apuntaban a un desafío de Marruecos sobre las aguas de soberanía española alrededor de esas islas.

El gobierno marroquía había concedido en 2019 una zona de posible explotación acuícola en torno al cabo de l’Eau-les-Rochers, en favor de la empresa ‘Mediterranean Aquafarm’.

Ese cabo de la costa marroquí en el mar Mediterráneo se encuentra a unos 25 kilómetros de la frontera con Argelia, el gran enemigo de Marruecos. Al norte del cabo, a 3,5 kilómetros de la costa, están las islas Chafarinas.

En el año 2021 la empresa adjudicataria empezó a instalar bateas en aguas entre la costa continental africana y las islas Chafarinas.

ECD reveló que esos movimientos fueron monitorizados con detalle por buques de la Armada y patrulleras de la Guardia Civil. Los militares de la Armada informaron a su cadena de mando, con información sobre la localización de las infraestructuras de la psicifactoría, ya que podían estar siendo instaladas en aguas territoriales españolas.

El Gobierno de España presentó una protesta diplomática ante las autoridades de Marruecos por este proyecto, y también expedientó a la empresa española que había suministrado las jaulas para esas bateas, según publicó el diario El País .

Buques de la Armada “en aguas de soberanía nacional”

En las semanas posteriores a esa polémica con la psicifactoría, el Estado Mayor de la Defensa difundió una fotografía de un patrullero de la Armada , el ‘Infanta Cristina’, “realizando presencia naval en las inmediaciones de las islas Chafarinas dentro de las Operaciones Permanentes, garantizando así la seguridad en aguas de soberanía nacional”.

La fotografía publicada mostraba las tres Islas Chafarinas, incluso una zona del mar cercana a donde estarían las bateas de la psicifactoría marroquí.

Del patrullero ‘Infanta Cristina’ se veía sólo la proa. No aparecín militares en la imagen, pero sí parte del armamento del buque: al menos un cañón Oto Melara del calibre 76/62 y una ametralladora Oerlikon 20/120.

Ya en octubre de 2022, El Confidencial.com publicó que la Fiscalía de Sala de Medio Ambiente había descartado que pudiera haber algún delito medioambiental, ya que las jaulas ancladas al fondo marino para criar peces de manera industrial se encontraban fuera de los límites de 500 metros de delimitación de la zona declarada como zona especial de conservación (ZEC).

Antes surgió otra polémica con Marruecos y las psicifactorías: en este segundo caso, por dos proyectos cerca de Melilla , en la ruta del ferry que une la ciudad española del norte de África con Almería.

Como ocurrió en Chafarinas, la Armada intensificó la presencia de buques en aguas de Melilla . Por cierto, que desde hace unas semanas la Armada ya dispone de un patrullero de vigilancia con base permanente en Melilla, el ‘Isla Pinto’.

Sistemas antidrones en las Fuerzas Armadas

Las Fuerzas Armadas llevan años potenciando tanto el uso de drones como el manejo de sistemas que precisamente tratan de neutralizar la amenaza de los vehículos aéreos no tripulados. La guerra de Ucrania ha confirmado esa tendencia al alza en el uso militar de drones.

En estas páginas se contó a principios de 2019 que el Ministerio de Defensa había adquirido a la firma británica Blighter un sistema AUDS, la misma denominación que la utilizada para el sistema desplegado en Chafarinas.

Estaba compuesto de un radar A400 que, unido a un conjunto de cámaras, permitía detectar pequeños objetos voladores -hasta 10 centímetros- en un radio de diez kilómetros. Una vez que el aparato era detectado e identificado, el sistema contaba con un equipo de radiofrecuencia capaz de interferir e inhibir la señal que recibía el dron intruso por parte del operador, obligándolo a estrellarse contra el suelo.

El propio ministerio, el Ejército de Tierra, el Ejército del Aire, la Guardia Real... han probado o adquirido en los últimos años distintas tecnologías para neutralizar drones enemigos que supongan una amenaza.

El abanico de opciones es amplio: inhibir las señales del dron para que caiga, por ejemplo con una especie de fusil , o atraparlo con una señal propia para reconducirlo ; drones ‘kamikaze’ que se estrellan contra el dron hostil; incluso se ha probado y se sigue trabajando en el uso de artillería antiaérea para derribar este tipo de aparatos voladores manejados a distancia.

Marruecos y Argelia se arman con drones

¿Existe alguna amenaza concreta de drones contra las islas Chafarinas? Como ya se ha indicado, ni el Ejército de Tierra ni el Estado Mayor de la Defensa respondieron a esa pregunta, a consultas de ECD.

Marruecos, el país situado apenas a unos 3 kilómetros de las Chafarinas, lleva años desarrollando una ambiciosa política de adquisición de armamento que incluye distintos modelos de drones.

Ha comprado o firmado la adquisición de drones ‘kamikaze’ a una empresa israelí , drones de ataque turcos Bayraktar y chinos Wing Loong I , y negocia nuevas adquisiciones en Turquía .

Pero Argelia, país con el que Marruecos tiene en ocasiones roces militares en la frontera y en torno al Sáhara Occidental, también se ha dotado de drones chinos y turcos .

Por tanto, las dos potencias norteafricanas cercanas a las islas Chafarinas están potenciando sus capacidades en el ámbito de las aeronaves no tripuladas, en misiones de vigilancia pero también con capacidad de ataque.