Homenaje a la División Azul: “Si España nos llama, nosotros responderemos”

Homenaje de Facta a la División Azul en el Cementerio de La Almudena, de Madrid.

Decenas de falangistas, nostálgicos del franquismo y miembros de colectivos de ultraderecha se movilizaron el sábado 10 de febrero para homenajear a los “caídos” de la División Azul, los españoles que murieron en el frente ruso, luchando con la Alemania nazi contra la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial.

Cada mes de enero se recuerda la acción del Lago Ilmen, en 1942, cuando militares españoles socorrieron a una guarnición alemana sitiada por los soviéticos. Entre el 10 y el 13 de febrero se conmemora la batalla de Krasni Bor en 1943, en la que la División Azul y las fuerzas alemanas lograr resistir una ofensiva soviética para levantar por completo el sitio de Leningrado.

Por esta última batalla, en torno al 10 de febrero se celebran actos en algunos puntos de España para homenajear a los miembros de la División Azul. Estos homenajes públicos los suelen organizar organizaciones de veteranos, como la Hermandad Nacional de la División Azul, y como se ha indicado, distintos partidos y colectivos falangistas, neonazis o ultraderechistas.

Pese a la Ley de Memoria Democrática

El principal homenaje se celebra en el Cementerio de La Almudena, en la ciudad de Madrid. Allí existe un monumento funerario a los “caídos” de la División Azul.

Allí fue donde en 2021 una joven con camisa azul mahón falangista lanzó un discurso con consignas como “el judío es el culpable”, que motivaron una investigación judicial e hicieron conocida a esa joven, Isabel Medina Peralta.

La Ley de Memoria Democrática que entró en vigor en octubre de 2022 aumentó las restricciones legales sobre los actos de exaltación de la dictadura franquista y elementos relacionados con ella. La redacción de artículos de la ley apuntaban claramente a la División Azul, por haber combatido junto a la Alemania nazi.

Pese a ello, el homenaje anual a la División Azul se volvió a celebrar en Madrid en febrero de 2023. Al circular las imágenes de decenas de personas marchando con banderas y pancartas, el Gobierno anunció que iba a investigar el desarrollo del acto, por si se hubiera infringido la Ley de Memoria Democrática.

‘Cara al Sol’ y “¡Arriba España!”

Este año no han tenido tanto eco esos actos de homenaje, que se volvieron a celebrar pese a sobrevolar la amenaza de una sanción económica, por la Ley de Memoria Democrática.

Circularon dos convocatorias para el sábado 10 de febrero. La Hermandad Nacional de la División Azul - Fundación División Azul convocó a sus simpatizantes a las 12:30.

Convocatoria de homenaje a la División Azul en Madrid.

Asistieron varias decenas de personas, que depositaron ante el monumento fúnebre coronas de flores entre banderines de la División Azul. Había incluso un hombre caracterizado con un uniforme de época de esa unidad española que se integró en el Heer, las fuerzas terrestres de la Wehrmacht o fuerzas armadas alemanas.

Participaron en ese acto el jefe nacional del partido La Falange, Manuel Andrino, militantes y dirigentes del partido, y el presidente de la Hermandad de la Vieja Guardia, Segundo Gómez.

Según se puede ver en el vídeo difundido por La Falange, los asistentes al homenaje convocado para el sábado por la mañana cantaron el ‘Cara al Sol’, corearon las consignas de “¡España, una! ¡España, grande! ¡España, libre!”, así como gritos de “¡Arriba España!”, “¡Viva Cristo Rey!” y “¡Presente!” para los muertos de la División Azul, como ello mientras realizaban el saludo fascista.

Homenaje a los héroes de la batalla de Krasny Bor, convocado por la Hermandad Nacional de la División Azul



👉🏻 Miembros destacados de La Falange, encabezados por nuestro Jefe Nacional, @ManuelAndrino, y por el Presidente de la Hermandad de la @_viejaguardia, Segundo Gómez, han… pic.twitter.com/knvoLnxq4r — La Falange (@lafalange) February 10, 2024

Banderas sin escudo

Para el sábado 10 por la tarde se había convocado otro acto. Es siempre el más llamativo, ya que incluye una marcha con banderas desde la estación de Metro de Ascao hasta el cementerio.

La convocatoria de esta marcha suele circular sin firma, es decir, sin que la asuma ningún grupo en concreto, aunque circular en todo lo que se autodenomina “área patriota”.

Convocatoria de homenaje a la División Azul en Madrid.

Pero esa marcha y acto principalmente los ha reivindicado a posteriori Facta, un grupo de tendencia ultraderechista que desde hace tiempo organiza conferencias en Madrid, en ocasiones dedicadas a figuras nazis.

La marcha estuvo protagonizada por varias decenas de personas, jóvenes muchos de ellos con pasamontañas, que portaban banderas de España sin escudo (alguna lo tenía recortado, como puso de moda el movimiento ‘Noviembre Nacional’ en las protestas contra la amnistía) y otras enseñas, como con la cruz de Borgoña.

Caminaban al son de tambores y tras una pancarta con el lema “Honor y gloria a los caídos”.

Marcha por la División Azul en Madrid.

Contra el comunismo

El homenaje incluyó un discurso de Carlos San Frutos, un portavoz del colectivo Facta.

San Frutos habló ante un atril, colocado delante del monumento, rodeado de decenas de simpatizantes, con banderas rojigualdas portadas por hombres con pasamontañas. También se exhibieron banderas de España con el lema “Anticomunistas”.

Si hace tres años Isabel Medina Peralta gritó en ese mismo lugar que “el judío” era “el culpable”, el portavoz de Facta destacó que “tras el grito de ‘Rusia es culpable’”, millares de españoles se alistaron en el banderín de enganche que abrió FET de las JONS en 1941 para reclutar voluntarios que quisieran participar en la invasión nazi de la Rusia soviética.

Carlos San Frutos, de Facta, en el homenaje a la División Azul.

“La División Azul vence al olvido en su batalla contra el tiempo […] Ochenta años después, rabian los enemigos de España […] Nos envidian porque ellos no tienen unos héroes tan magníficos como los de la División Azul”, proclamó Carlos San Frutos.

El orador del acto alabó a esos españoles por “defender a Europa de la barbarie del comunismo”, y lamentó que, en la Segunda Guerra Mundial, “Europa perdió la guerra”.

Según su discurso, “en 1945 el enemigo [no explicitó si se refería a la Rusia soviética, a Estados Unidos...] ocupó el continente europeo y ocupó nuestras almas”, y como consecuencia de ello “nos esclavizamos y nosotros mismos nos pusimos las cadenas”, y además los europeos desterraron de sus corazones “a dios, la patria y la familia”.

Llegó a criticar que esos “ocupantes” “empoderaron a la mujer, ninguneando el don de la maternidad”.

Homenaje de Facta a la División Azul en Madrid.

“Si España nos llama, nosotros responderemos”

En otro punto de su discurso, el portavoz de Facta parafraseó el Espíritu de la Muerte, del Credo Legionario (“El morir en el combate es el mayor honor...”), para a continuación proclamar: “Si España nos llama, nosotros responderemos como hicieron ellos”, los miembros de la División Azul que murieron en la guerra.

En su intervención enlazó otros mensajes similares:

-- “Por nuestras venas corre la misma sangre de esos leones hispánicos”.

-- “No tengamos miedo y busquemos las trincheras de nuestro tiempo”.

-- “Defendamos España, por la patria, el pan y la justicia”, un lema de Falange en la etapa de José Antonio Primo de Rivera.

-- “Juramos ante Dios que nuestra sangre no está muerta, el pueblo español no ha cantado aun su última balada, el sol no se ha puesto aun para nuestra raza”, y añadió que los españoles comparten la misma sangre que quienes “hicieron frente al moro en Covadonga y en Lepanto”.

Acabó el discurso con un grito de “¡Arriba España!”.

Otro grupo neonazi, Devenir Europeo

También pasaron por el Cementerio de La Almudena, pero por su cuenta, militantes del grupo Devenir Europeo.

Se trata de otro grupúsculo neonazi, que organiza campamentos, coloca pegatinas por Madrid y Cataluña, principalmente, y en sus canales exalta a distintos dirigentes históricos del nazismo y de movimientos nacionalistas y ultraderechistas de Europa.

Desplegaron una pancarta con el mensaje “Gloria a los héroes de Krasni Bor caídos por la libertad de Europa”.

🚩Pancarta en homenaje a los héroes de la División Azul, frente al panteón en el cementerio de la Almudena de Madrid, en el 81 aniversario de la batalla de Krasny Bor.



HONOR a los HÉROES

de KRASNY BOR 🔥

CAÍDOS por la

LIBERTAD de EUROPA pic.twitter.com/Q9mi3HCxYj — Devenir Europeo (@devenireuropeo) February 12, 2024

Acto en Santander

Fuera de Madrid, hubo al menos un homenaje a la División Azul en Santander.

En un cementerio de la capital de Cantabria se celebró un acto de recuerdo por los “caídos” de esta unidad, y también por Teodoro Palacios. Este militar, originario de Potes (Cantabria), combatió en el bando sublevado en la Guerra Civil y se unió a la División Azul.

Participó en la batalla de Krasni Bor, por la que décadas después, en 1966, le concedieron la Gran Cruz Laureada de San Fernando. En esa batalla cayó prisionero de los soviéticos, que lo tuvieron encerrado en gulags once años.

Volvió a España, junto a otros prisioneros españoles en la Unión Soviética, en 1954. Murió en 1980.