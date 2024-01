Casi 200 militares han fallecido en acto de servicio en los últimos doce años

Militares españoles trasladan el féretro del cabo Francisco Javier Soria, fallecido en Líbano (Foto: Ministerio de Defensa).

El cabo Miguel Ángel Jiménez y el soldado Carlos León son hasta el momento los últimos militares que han fallecido en una actividad propia de las Fuerzas Armadas. Murieron el pasado diciembre, durante un ejercicio de paso de cursos de agua en un embalse de la base de Cerro Muriano, en Córdoba.

La muerte estos dos militares fallecidos en acto de servicio aún se encuentra bajo investigación judicial.

Confidencial Digital contó hace meses que el Ministerio de Defensa había denegado una solicitud de Transparencia registrada por la Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas (Asfaspro), en la que esta asociación, presente en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, pedía datos sobre militares fallecidos y heridos en acto de servicio, así como sobre el número de suicidios registrados también entre militares.

Pasados los meses, un socio de la asociación Asfaspro solicitó los mismos datos, y de nuevo se los denegaron. Pero reclamó ante el Consejo de Transparencia, y este órgano instó al Ministerio de Defensa a facilitarle la información requerida.

Cinco peticiones de información

El solicitante había planteado cinco cuestiones o peticiones de información:

1.- Número de militares fallecidos en acto de servicio, diferenciando entre misiones en el exterior y el resto, desde el 1 de enero de 1990 hasta el 31 de enero de 2023.

2.- Número de militares heridos/accidentados en acto de servicio, desde el 1 de enero de 1990 hasta el 31 de enero de 2023.

3.- Número de militares retirados como consecuencia de acciones o accidentes o heridas en acto de servicio, desde el 1 de enero de 1990 hasta el 31 de enero de 2023.

4.- Número de militares declarados aptos con limitación para ocupar determinados destinos (APL) como consecuencia de acciones o accidentes en acto de servicio, desde el 1 de enero de 1990 hasta el 31 de enero 2023.

5.- Número de militares que se han suicidado desde el 1 de enero de 1990 hasta el 31 de enero de 2023.

Unidad de Apoyo a Heridos y Familiares

Una vez que el Consejo de Transparencia le instó a entregar la información solicitada, el Ministerio de Defensa consideró que “la información requerida sólo se puede suministrar a través de los datos de la Unidad de Apoyo a Heridos y Familiares”.

Esta unidad está encuadrada en la División del Servicio de Apoyo al Personal, de la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa.

Aunque el autor de la solicitud había marcado 1990 como el primer año para que el pedía datos, Defensa explica que “dentro del ámbito de competencias de la Dirección General de Personal, la remisión fehaciente de los datos solicitados sólo se puede hacer desde el año 2011, habida cuenta de la fecha de creación de la Unidad de apoyo y de su puesta en funcionamiento”.

A la citada unidad llegan los datos según el procedimiento establecido por cada ejército para la remisión de partes extraordinarios de novedades, de acuerdo con el Anexo de la Resolución 430/08728/2009, de 2 de junio, que modifica el Programa de Recogida de Información sobre la Siniestralidad del Personal de las Fuerzas Armadas (PRISFAS).

El autor de la petición, tras recibir los datos desde 2011, ha vuelto a reclamar ante el Consejo de Transparencia, para que se le entreguen cifras anteriores a ese año: años de más fallecidos en acto de servicio en misiones en el exterior, cuando había más caídos en la operación de Afganistán: por ejemplo, en 2002 se produjo el accidente del avión Yakolev 42, en el murieron 62 militares españoles que regresaban de Afganistán a España, y otras 13 personas.

196 fallecidos en acto de servicio

El primer punto de la solicitud de Transparencia pedía el número de militares fallecidos en acto de servicio.

El Ministerio de Defensa revela que entre 2011 y el 31 de enero de 2023 se registraron 196 fallecidos en acto de servicio en las Fuerzas Armadas.

Cabe apuntar que en 2023 sólo contabiliza un fallecido. La resolución está firmada el 5 de diciembre, dos semanas antes del ejercicio en la base de Cerro Muriano en el que murieron dos militares de la Brigada ‘Guzmán el Bueno’ XI, pero es que la petición del solicitante se refería sólo hasta el 31 de enero de 2023.

En esos 12 años, se produjeron 18 fallecimientos de militares, en acto de servicio, en misiones en el exterior. El año más negro de este período fue el primero, 2011, con seis muertos, y en 2015 hubo cuatro.

Hay que tener en cuenta que ese 2011 aún murieron militares por atentados y tiroteos en Afganistán, ya que por entonces las tropas internacionales eran hostigadas por la insurgencia talibán.

Salvo 2015, con cuatro fallecidos, el resto fueron años con dos, uno o ningún muerto en misiones en el extranjero en acto de servicio. En 2020, 2021 y enero de 2023 no hubo ningún militar fallecido en acto de servicio en las misiones en el exterior.

La mayoría no fueron en misiones en el exterior

Pero el grueso de las muertes de militares en acto de servicio se producen no en las operaciones fuera de España (en Líbano, Irak, Mali), sino en territorio nacional.

Los datos aportados por el Ministerio de Defensa las agrupan como “Resto”, frente a “Misiones Exterior”.

En esa categoría se han producido 178 fallecimientos en acto de servicio de militares, desde 2011 hasta el 31 de enero de 2023.

Las cifras de muertos cada año son más elevadas: 26 en 2011, y los siguientes años 16, 13, 12, 12, 12, 8, 9...

Ya en 2019 se elevaron a 13, hubo 19 en 2020, 24 en 2021 y 13 en 2022. El dato de 2023 es de un único militar muerto en acto de servicio, pero sólo referido al mes de enero, únicamente.

Más de 2.000 heridos en acto de servicio

Mucho más abultadas son las cifras de militares tanto accidentados como heridos en acto de servicio y en lo que el ministerio define como “presunto acto de servicio”.

A lo largo de 13 años se han registrado 2.312 militares heridos y accidentados en ese tipo de actividades, que se pueden considerar “acto de servicio”.

La media anual ronda los dos centenares, con un pico de 271 en 2014 y un mínimo de 73 en 2011.

En los últimos años, 2021 y 2022, se produjeron 202 y 152 heridos o accidentados, y en enero de 2023 se registraron 18.

Retirados por accidentes: 534

Estos accidentes en acto de servicio provocan en ocasiones secuelas físicas o psicológicas en los militares que les provocan limitaciones en su trabajo, o incluso que sean dados de baja de las Fuerzas Armadas.

En el período citado, del 1 de enero de 1990 al 31 de enero de 2023, el número de militares retirados como consecuencia de un accidente en acto de servicio ascendió a 543: entre 30 y 60 militares son dados de baja cada año por este motivo.

Es mayor el número de militares declarados aptos con limitación para ocupar determinados destinados (APL) como consecuencia de un accidente en acto de servicio. Los registros de la Unidad de Apoyo a Heridos y Familiares contabilizan 1.414 casos, con hasta 150 casos en un solo año.

Suicidios de militares

El Ministerio de Defensa también aporta datos sobre el “número de militares que se han suicidado desde el 1 de enero de 1990 hasta el 31 de enero de 2023.

Cuando el departamento de Margarita Robles denegó esta información hace meses, al pedirla la Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas, argumentó sobre este último tipo de muertes que “una vez que son declarados como tal”, es decir, suicidios, “por el juez, en la resolución correspondiente, pueden ser comunicados al Ministerio de Defensa por parte de los familiares del fallecido, los cuales están en su derecho de hacerlo o no en virtud de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales”.

Por ello, justificó, “se desconocen los datos clasificados judicialmente como suicidios, por lo que no es posible facilitar de modo fehaciente la información solicitada”.

También en 2022 respondió que no tenía datos sobre suicidios: “Dado que en lo relativo a suicidios se desconocen los datos clasificados judicialmente como tal, la información relativa a las indemnizaciones que por esta causa podrían haber correspondido, no puede facilitarse al no existir certeza de que la misma se corresponda, de modo fehaciente con el supuesto planteado por parte del interesado”.

Y añadió que “a nivel Ministerio de Defensa no se dispone de un protocolo como tal de prevención de suicidios, por lo que no se pueden facilitar los datos solicitados”.

Lo cierto es que en ocasiones anteriores sí había confirmado cifras de suicidios de militares.

Once suicidios

Cuando ha tenido que cumplir la resolución del Consejo de Transparencia, Defensa sí ha proporcionado datos: “En lo que atañe al número de suicidios confirmados durante ese periodo de tiempo, se adjunta la información suministrada”.

En el período del 1 de enero de 1990 al 31 de enero de 2023, esos doce años y un mes, se registraron 11 casos de suicidio de militares.

Las cifras revelan goteos de suicidios: ninguno de 2011 a 2015, cuatro en 2016, dos en 2019 y dos en 2020, y uno cada año en 2017, en 2018 y en 2022.

En los últimos años se han encontrado muertos a militares en circunstancias que llevó a abrir investigaciones sobre las causas de su fallecimiento: un militar del Ejército del Aire destinado en el Aeródromo de Santiago de Compostela; otro que apareció ahorcado en su habitación en la base de Cuatro Vientos (Madrid); un cabo mayor del Escuadrón de Vigilancia Aérea nº 1, que se ubica en el Acuartelamiento Aéreo El Frasno, en la provincia de Zaragoza, muy cerca de Calatayud (Zaragoza).

También se encontró muerta en su casa a una soldado de la Unidad Militar de Emergencias (UME), y a un alumno en la Academia Ingenieros del Ejército de Tierra, en Hoyo de Manzanares (Madrid).

Cuando apareció ahorcado en un parque de Valencia un militar del Regimiento de Defensa NBQ nº 1, se abrió una investigación a dos capitanes enfermeros que habían sido señalados por el fallecido, en un mensaje que publicó en Facebook antes de morir. El regimiento acumuló 29 bajas psiquiátricas en dos años.