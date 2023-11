Defensa sube las ayudas para vivienda pero las recorta a los alumnos del Ceseden

Escuela de Guerra del Ejército (Foto: Rubén Somonte/MDE).

Los cambios de destino a los que están sometidos los militares son compensados económicamente con unas ayudas a la movilidad geográfica que abona el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED).

Confidencial Digital ha podido confirmar que el Ministerio de Defensa está tramitando una orden ministerial “por la que se fijan cuantías de las compensaciones económicas” en este ámbito.

Esta orden ministerial sustituirá a otra que se aprobó hace menos de dos años, en febrero de 2022.

El departamento que dirige Margarita Robles ha entendido necesario actualizar esa normativa y modificar la cuantías de las compensaciones, “con el objeto de adaptar éstas a la realidad del mercado del alquiler en España, poniendo especial énfasis en aquellas zonas donde el citado mercado está particularmente tensionado, en cumplimiento de la Ley 26/1999, de 9 de julio, de medidas de apoyo a la movilidad geográfica de los miembros de la Fuerzas Armadas”.

Por zonas según precios

El INVIED tiene dividido el territorio español en ocho grupos de localidades, según el precio de la vivienda y los alquileres en esa zona.

Por ejemplo, en el Grupo 0 se encuentran Madrid y varios municipios de los alrededores (Pozuelo de Alarcón, Tres Cantos...), Barcelona y localidades cercanas (El Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat), Bilbao, San Sebastián, y puntos de Baleares (Ibiza, Mahón, Palma de Mallorca...) y de Canarias (San Bartolomé de Lanzarote). Ahí se pagan las ayudas más elevadas.

Por otro lado, al personal de las Fuerzas Armadas lo clasifica en cuatro subgrupos. El C-2 lo integran desde soldado temporal a cabo primero, el C-1 de soldado permanente a cabo mayor, el A-2 de sargento a suboficial mayor y alférez, y el A-1 de teniente a general de ejército, almirante general y general del aire.

A los militares de mayor empleo se les paga más, y a los destinados en grupos de localidades clasificadas como más caras, también.

Se forma así un cuadro con ambas variables. Estas son las cifras actuales:

Tabla de compensaciones económicas vigente desde 2022.

88% de subida a Tropa

ECD ha podido saber que el Ministerio de Defensa tiene previsto elevar las cuantías mensuales de la compensación económica que abona a los militares cuando los trasladados de destinos.

Por ejemplo, a los militares del Subgrupo C-2 (soldados temporales, cabos, cabos primeros) en el Grupo 0 de localidades les va a elevar esta ayuda de 275,65 euros a 518,74. Significa un aumento de 243,09 euros, un 88% de subida.

A los oficiales (desde teniente) y oficiales generales les va a subir de 531,84 euros a 783,94 euros. En este caso, el aumento se queda en el 47%.

Cuantías que prevé aprobar el Ministerio de Defensa.

Militares desplazados a cursos

La nueva orden ministerial, que aún no se ha aprobado definitivamente y por tanto está sujeta a modificaciones de última hora, no se limita a elevar las cuantías económicas.

Por ejemplo, también introduce cambios en el artículo 4, sobre “Normas para acreditar el cambio de residencia habitual, a efectos de compensación económica”.

Añade varios puntos que no están incluidos en la normativa actualmente vigente.

En uno de ellos va a establecer que “en el caso de que el interesado esté desarrollando las actividades de un curso, o fase de un curso, que implique cambio de destino a efectos del reconocimiento de la compensación económica de acuerdo con el artículo 59.1 del Estatuto, en una localidad por la que también cobra indemnización por residencia eventual, y presente una solicitud por la misma localidad, ésta será aprobada si cumple con el resto de los requisitos, aunque, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 61.7 del Estatuto, el reconocimiento de su derecho quedará en suspenso hasta que finalice dicha fase o curso, y en el caso bien de obtener un destino en la misma localidad en la que se desarrollaba el curso o fase, o bien de quedar disponible pendiente de asignación de destino, se podrá reactivar el derecho y reiniciar la percepción de la compensación económica por esa localidad, siempre que se mantenga el cumplimiento del resto de requisitos”.

A continuación señala que “en cambio, si el interesado, que esté desarrollando las actividades de un curso o fase que implique cambio de destino a efectos del reconocimiento de la compensación económica, no presentase solicitud por la misma localidad, no tendrá posteriormente derecho a la compensación económica cuando finalice dicha fase o curso en el caso bien de obtener un destino en la misma localidad en la que se desarrollaba el curso o fase, o bien de quedar disponible pendiente de asignación de destino”.

Ceseden y escuelas superiores

Estos puntos tratarían de regular una situación que está provocando un gran revuelo entre oficiales de las Fuerzas Armadas que son enviados a Madrid para realizar determinados cursos.

En Madrid se encuentra el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (Ceseden), de carácter conjunto. En él se imparten, por ejemplo, el Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el Curso Superior de Inteligencia, el Curso de Actualización para los cometidos de Oficial General...

También en la capital se ubican la Escuela de Guerra y Liderazgo del Ejército de Tierra, la Escuela de Guerra Naval, de la Armada... estos centros imparten cursos de enseñanza de perfeccionamiento para oficiales de cada ejército.

Confidencial Digital ha podido saber que no pocos alumnos de estos cursos se han encontrado en los últimos meses con una sorpresa desagradable.

Curso de Estado Mayor

Una vez que hacen por ejemplo el Curso de Estado Mayor, los oficiales piden destino en puestos que requieren ese curso.

En este caso concreto, buena parte de estos destinos de Estado Mayor se encuentran en la ciudad de Madrid y en sus alrededores, ya que ahí se ubican el Ministerio de Defensa, el Cuartel General del Estado Mayor de la Defensa (y en Pozuelo de Alarcón, el Mando de Operaciones, el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas...), los cuarteles generales del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, el cuartel general de la Unidad Militar de Emergencias...

Mientras están haciendo el curso, que el de Estado Mayor dura de septiembre a junio, los militares desplazados a Madrid desde unidades de otros puntos de España cobran una “Indemnización por Residencia Eventual” (IRE).

Hasta hace unos meses, si por ejemplo un oficial de la Armada estaba destinado en la base naval de Rota (Cádiz), y era seleccionado para realizar el Curso de Estado Mayor, se trasladaba a Madrid y durante estos meses cobraba el IRE.

Si al terminar el curso era destinado al Cuartel General de la Armada, en Madrid, podía solicitar la compensación económica por cambiar de zona geográfica, como ayuda a la movilidad.

Se entendía que al ir destinado al Cuartel General de la Armada, ese militar había cambiado de destino, de Rota a Madrid, ya que mientras estudiaba el Curso de Estado Mayor, seguía estando oficialmente destinado en Rota.

Compensaciones denegadas

El problema ha surgido en los últimos meses. Numerosos militares que terminaban cursos realizados en Madrid, en el Ceseden o en otros centros docentes, solicitaron las compensaciones económicas por cambio de destino, y recibieron una respuesta negativa.

El INVIED motivó la denegación en que esos militares en realidad no habían cambiado de área geográfica.

Es decir, pasó a considerar que los militares que realizan estos cursos en escuelas y centros de Madrid, ya están destinados en la capital de España. Por eso, si luego pasan a ser destinados en unidades también situadas en Madrid, a su juicio realmente no hay ningún traslado de zona geográfica, y por lo tanto no les corresponde la compensación económica.

Esa nueva interpretación ha provocado sorpresa e indignación entre los afectados, sobre todo, porque consideran que no ha habido ningún cambio normativo que justifique ese giro.

Por eso, han presentado primero instancias y escritos ante el INVIED, para pedir que se rectifique la denegación de la compensación económica.

Pero estos escritos ya están siendo desestimados, por lo que algunos de ellos ya se preparan para continuar peleando, tanto por la vía administrativa como por la judicial, en jurisdicción contencioso-administrativa.

Han entablado una “batalla” que gira principalmente en torno a la discusión de si un curso en Madrid es un “destino” distinto de la unidad a la que pertenece el militar.

Fuentes militares consultadas por ECD aseguran que el INVIED está haciendo una interpretación de las normas “totalmente sesgada”, y que además genera un agravio comparativo grave respecto a militares que en años anteriores estuvieron en la misma situación, es decir, llegaron a Madrid para hacer uno de estos cursos, y después se quedaron en la capital en un nuevo destino.

Quejas

En la nueva orden ministerial que pretende aprobar el Ministerio de Defensa se trata de regular esta situación. Pero hay que recordar que dicha orden aún no está aprobada, no está en vigor, y por lo tanto no se puede aplicar aún.

Lo cierto es que el proyecto de orden ministerial ahora recoge expresamente el caso de los militares que estén “desarrollando las actividades de un curso, o fase de un curso, que implique cambio de destino a efectos del reconocimiento de la compensación económica”.

La nueva norma vendría a establecer que en ese caso, el militar debería pedir la compensación económica por cambio de destino, y la aprobación de esa ayuda quedará en suspenso hasta que termine el curso.

Es más, advierte que si no la pide para la misma localidad de donde hace el curso (Madrid, por ejemplo), no podrá cobrarla al terminar el curso.

Pero las fuentes militares consultadas consideran que ese sistema no tiene sentido. Señalan que un militar, cuando se marcha a Madrid a realizar el Curso de Estado Mayor, no puede pedir la compensación por cambio de destino, sino sólo la indemnización por residencia eventual.

No puede solicitar la compensación por cambio de destino, porque en ese momento no tiene certeza de que, una vez acabado el curso, nueve meses después, vaya a ser destinado en Madrid.

E insisten en que el curso no es un destino, ya que en las fases no presenciales de dicho curso, los militares vuelven a su unidad y dejan de cobrar la indemnización por residencia eventual.

Por eso, un militar de alta graduación que conoce esta problemática apunta que parece que el único objetivo de este cambio es ahorrar algo de dinero al INVIED en detrimento de los derechos del personal que, en teoría, debería recibir el correspondiente apoyo económico para instalarse en la ciudad de su nuevo destino.

Enfado en Tropa por las diferencias

Curiosamente, este proyecto de modificación de la norma que regula las ayudas para vivienda de los militares no sólo ha enfadado a oficiales de las Fuerzas Armadas que realizan estos cursos.

También han reaccionado en la Escala de Tropa y Marinería. La asociación Unión de Militares de Tropa (UMT) ha presentado al Ministerio de Defensa alegaciones sobre el proyecto de orden ministerial.

Argumenta esta asociación que “el acceso a la vivienda en cualquier zona de nuestro país no entiende de las diferencias de Grupos Retributivos en los que el personal militar está encuadrado, no diferenciando si es Tropa y Marinería o Cuadro de Mando, por lo que el coste de la vivienda es igual para todos y cada uno de los empleos”.

Añade que “la Escala de Tropa y Marinería es la escala más damnificada de nuevo cuando hablamos de las cuantías económicas de las ayudas a la vivienda que recibimos, ya que esta escala no dispone de alojamientos logísticos en las mismas condiciones, calidades y cualidades que el resto de escalas, las cuales disponen de estos alojamientos en concepto de ayudas a la movilidad tanto para ellos como para sus familias, lo que supone una gran ayuda a la hora del cambio de destino por los diferentes motivos por los que se produzca”.

Creen injustificado que a un oficial general, a un oficial, a un suboficial, se le pague una compensación mayor como ayuda a la movilidad, ya que, explican, el alquiler de un piso en en una localidad determinada le cuesta lo mismo a un soldado que a un sargento, a un coronel o a un general: el casero no le cobra según el empleo que tenga en las Fuerzas Armadas.

Ya el propio salario de los militares, según empleo, determina esas diferencias salariales para hacer frente a gastos como la vivienda.

Han hecho incluso un estudio comparativo sobre “la abultada diferencia anual entre lo que cobra un oficial y un suboficial frente a un componente de la Escala de Tropa tanto temporal como permanente”, en este concepto de ayuda a la vivienda.

“Es incompresible que sigan existiendo diferencias tan grandes entre escalas”, denuncian, por ejemplo de más de 3.000 euros al año entre un oficial y un soldado o marinero, “cuando ya el oficial ve reflejado su trabajo y empleo en su sueldo mensual, pues el alquiler de una vivienda como decimos no discrimina estrellas ni galones, simplemente el mercado impone unos precios y esos a día de hoy están muy por encima de lo que el ministerio ofrece y más aún viendo las diferencias entre el que menos cobra mes a mes y el que más gana”.

Por eso proponen a Defensa que iguale la cuantía económica que actualmente se percibe a todos los grupos, es decir, que el importe que se cobre por ayuda a la vivienda por movilidad sea igual para todo el personal, y solamente se diferencie por el lugar donde se vaya a residir.

Además, piden que aumente como mínimo un 20% la cuantía de dicha ayuda con el objeto de favorecer y poder asegurar el derecho a la vivienda de todos los miembros de las Fuerzas Armadas, y que “se reanude la convocatoria de ayudas económicas para la compra de vivienda”.

Presupuesto

Los Presupuestos Generales del Estado de 2023 prevén una dotación de 54 millones de euros para el organismo autónomo INVIED.

En el anteproyecto de presupuestos para 2024, que aún ni se ha presentado en las Cortes porque estaba en funciones el Gobierno, la dotación presupuesta para el INVIED sube gasta los 79 millones de euros.

De esa cantidad total, para “Compensación económica por carencia de vivienda” se destina un crédito de 54 millones de euros.

Defensa contempla incluso que si la orden ministerial se aprobara en 2023 y entrara en vigor este mismo año, “podría ser necesario tramitar una modificación presupuestaria para poder hacer frente al incremento de gastos de compensación económica, dependiendo de la fecha de entrada en vigor de dicha Orden Ministerial, y por un importe aproximado de 2.000.000 de euros por mes de aplicación”.

Fuentes militares apuntan a ECD que todo apunta a que las cuantías suben, y por tanto el presupuesto se eleva necesariamente, pero en paralelo Defensa logra recortar, al excluir beneficiarios de las ayudas por su nueva política con los alumnos de los cursos citados.