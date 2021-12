Elenco de la Casa de Papel se reunió en Palacio de Vistalegre

Después de 5 temporadas llenas de acción y suspenso, “La Casa de Papel” se ha convertido en un éxito no solo de la industria cinematográfica española, sino también a nivel mundial.

Según señala Daniel Navarro, director del portal Blurayhunt, la serie creada por Álex Pina se encuentra dentro de las más demandadas en Netflix. “La ficción española ha tenido buenos resultados en plataformas de streaming. No obstante, en Netflix, la serie encontró un nicho que supo explotar para convertirse en un éxito mundial. Tan solo en el mes de septiembre, la plataforma compartió la lista de sus títulos más populares, quedando la cuarta temporada de La Casa de Papel en segundo lugar, junto a exitosas producciones internacionales como Los Bridgerton y Stranger Things”.

Tres días antes del estreno de la segunda parte de la temporada final, parte del reparto, junto con los directores y productores, se reunieron en el palacio de Vistalegre de Madrid. El evento se transmitió en directo para todo el mundo.

El Palacio de Vistalegre es el segundo recinto cubierto de Madrid. En sus instalaciones, que albergan a más de 10.000 personas, se han celebrado eventos nacionales e internacionales. Entre ellos, conciertos musicales, competiciones de freestyle y El Legado o la celebración de la última temporada de la serie española.

En este último evento los protagonistas hablaron de su experiencia en la serie, cómo la vivieron y cuáles son los proyectos que se vienen en un futuro. Al respecto, se anunció que en 2022 habrá una serie spin-off de Berlín, el personaje interpretado por Pedro Alonso.

El elenco dice adiós

Sobre el final de la serie, Najwa Nimri se mantuvo escueta y expresó un “venga, ciao”, debido a la facilidad de la actriz para hacer spoilers. Asimismo, se reservó hacer comentarios sobre el papel de su personaje en la última temporada.

“Me ha encantado, lo más grande. Era complicadísimo de solucionar este tinglado y a mí me ha encantado. ¿Mi personaje? Me ha encantado también. Es que no puedo decir nada”, dijo entre risas.

Jaime Lorente, por su parte, aseguró que a nadie le va a gustar el final, ya que es el cierre de algo muy importante.

“Sea como sea el final, a nadie le va a gustar porque a nadie le gusta que se acaben las cosas. Pero lo importante es el viaje”, comentó.

Uno de los momentos más emotivos se dio cuando Úrsula Corberó declaró algunas palabras sobre su personaje.

“Fue muy duro. Yo estoy supercontenta con ese final de Tokio. No sé si tengo que decir esto, pero en parte yo quería que sucediera así… Tardé un montón en recuperarme”, dijo.