Fotos en alta resolución: todo lo que debes saber

Cuando subimos una foto a las redes sociales o trabajamos con editores de imágenes, siempre queremos que nuestras fotos aparezcan en alta resolución. El concepto de "alta resolución" se utiliza comúnmente para referirse a la calidad de una imagen, pero esto a menudo puede llevar a un mal uso del término.

Además, puede ocurrir que necesitemos encontrar la imagen de alta resolución adecuada para utilizarla para uso personal, ya sea para decorar el fondo de la pantalla de nuestro móvil o el escritorio de nuestro PC, o puede ocurrir que necesitemos la imagen para alguna edición que se realice en editores de imágenes. Sea cual sea el caso, es necesario tener los conocimientos adecuados sobre el tema. Aquí te explicaremos en detalle todo lo que necesitas saber, incluyendo cómo conseguir fotos de alta resolución gratis para descargar.

Antes de entender cuáles son estas aplicaciones, es necesario decir unas palabras sobre lo que es la resolución.

¿Qué es una foto de alta resolución?

Una foto de alta resolución es una imagen o archivo de imagen con un elevado número de píxeles que permite que la foto se vea mucho más nítida y clara.

Estas imágenes pueden encontrarse en varios formatos, pero los más comunes son .JPG y .PNG, que son los formatos más compatibles con cualquier visor o editor de imágenes.

Una foto o imagen de alta resolución suele ser distinguible a simple vista, ya que es muy clara, a diferencia de las imágenes comúnmente conocidas como "pixeladas".

¿Qué es una imagen pixelada?

En contraste con una foto de alta resolución, una imagen pixelada es una imagen con una resolución muy baja, a veces tan baja que es posible notar los píxeles que la componen.

Para mayor claridad, los píxeles son pequeños cuadrados de diferentes colores que juntos forman una imagen.

Esto se aplica a cualquier imagen o foto. Cuanto más grandes sean los píxeles, más difícil será notarlos, pero cuanto más pequeños sean los píxeles, más destacarán, convirtiendo nuestra imagen en una foto de baja calidad o "pixelada".

La ventaja de los bancos de imágenes de alta definición gratis

Los bancos de imágenes gratis nos permiten acceder y descargar un gran número de imágenes para uso personal sin tener que pagar derechos de autor; pero ten en cuenta que aunque estas imágenes sean gratuitas, no te pertenecen y muchas de ellas requieren que se dé crédito al autor.

Si quieres evitar tener que dar cualquier tipo de crédito a las imágenes HD gratis que quieras utilizar, puedes buscar bancos de imágenes que ofrecen fotografías o imágenes sin royalties.

Las que te sugerimos a continuación son las plataformas más utilizadas:

Depositphotos

Depositphotos ofrece millones de imágenes sin royalties de la más alta calidad, tanto gratuitas como de pago. Entrando en https://sp.depositphotos.com/ puedes empezar a buscar imágenes mediante un sistema muy avanzado de filtros y sugerencias y, por supuesto, también puedes buscar por palabras clave específicas. También puedes determinar la complexión del sujeto que buscas o el color dominante que prefieres. Vale la pena probarlo.

StokSnap

StockSnap contiene una gran selección de fotos de stock de alta resolución gratis. La plataforma también cuenta con un práctico sistema de búsqueda y las fotos descargadas pueden emplearse tanto para fines personales como profesionales.

Freepik

Los vectores son imágenes digitales basadas en expresiones. En Freepik puedes encontrar, aparte de vectores, PSD, fotos e iconos.

Picjumbo

Encontrar tu imagen ideal nunca fue tan fácil, porque los bancos de imágenes gratis cuentan con facilidades para que no pases horas y horas buscando. El explorador de estas plataformas te permite buscar categorías de imágenes, o incluso puedes buscar con precisión lo que deseas usando palabras claves.

Kaboompics

Este servicio ofrece una sección dedicada a las imágenes gratuitas y, de forma similar a Depositphotos, permite buscar imágenes por tipo de formato o color predominante. Las imágenes de Kaboompics son estéticamente muy definidas y con gran atención al detalle.

Gratisography

Este recurso de imágenes de stock ofrece una amplia selección de fotografías surrealistas y muy inusuales. Adecuado para todos aquellos que buscan imágenes inusuales, gratis y divertidas.

¿Qué son las imágenes de alta definición?

Una foto o imagen se considera de alta definición, o HD, cuando contiene a partir de 1280 x 720 píxeles. Un mayor número de píxeles garantiza una mayor calidad de visualización.

Ten en cuenta que no todas las pantallas, dispositivos, plataformas o sitios web admiten todas las resoluciones. Por ejemplo, aunque tengas una fotografía 4k, puede que no notes una gran diferencia con una fotografía Ultra HD, a no ser que tengas una pantalla 4k.

O, en otros casos, no se te permitirá utilizar imágenes en esas resoluciones.

¿Cómo saber si mi foto tiene alta resolución?

Una vez que tengas una foto o imagen en tu ordenador o teléfono móvil, puedes averiguar la resolución de la imagen accediendo a sus propiedades.

Para acceder a la imagen desde tu PC, sólo tienes que seguir estos pasos: primero localiza la imagen que deseas examinar. Luego haz clic con el botón derecho en Propiedades y ve a la sección Detalles, donde encontrarás el número de píxeles de la imagen.

En este punto, el apartado anterior te ayudará a conocer la resolución y el tipo de imagen que tienes, para que tengas una buena referencia o conocimiento preciso a la hora de trabajar con la fotografía o imagen.

¿Dónde encontrar imágenes de alta calidad?

Ahora que sabes lo que son las fotos o imágenes de alta calidad, puedes preguntarte cómo se obtienen estas imágenes.

Las cámaras profesionales o incluso las de los teléfonos móviles son capaces de hacer fotos de alta resolución, pero no son la única forma de capturar imágenes de alta calidad. Existen también varias plataformas que ofrecen imágenes de pago, y bancos de imágenes de alta resolución gratis.

Si no puedes hacer la foto del paisaje que quieres, buscar en la web es una buena opción. Puedes encontrar una gran variedad de imágenes y seguro que encuentras la que necesitas.

¿Puedo utilizar cualquier imagen en alta definición?

Aunque Internet ofrece infinidad de imágenes y fotografías que se pueden encontrar en cualquier sitio o plataforma, es bueno recordar que no todas estas imágenes se pueden utilizar legalmente.

Lo explicaremos mejor. Una gran parte de las fotografías e imágenes de alta definición están protegidas por derechos de autor, lo que impide que puedan ser usadas libremente.

Muchos bancos de imágenes, que son plataformas que ponen fotografías e ilustraciones a disposición de los usuarios, requieren comprar una suscripción o pagar por las imágenes para poder utilizarlas; pero también hay bancos de fotos gratuitos.

Pasemos a la siguiente sección para saber de qué aplicaciones estamos hablando y cómo funcionan.

Las mejores fotos en alta resolución para tus proyectos

Con este artículo ya tienes los conocimientos necesarios para trabajar y utilizar fotografías de alta resolución que te permitirán mostrar tus proyectos con una calidad profesional. También podrás elegir tus imágenes con más cuidado, evitando esas incómodas vistas borrosas, aprovechando la oportunidad que ofrecen los bancos de imágenes de descarga gratuita.