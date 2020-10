La ludopatía vuelve a crecer durante el periodo de pandemia del coronavirus

En los últimos años el número de adictos al juego ha crecido de forma dramática, superando incluso a los que lo son por sustancias. Por supuesto, el excesivo tiempo en casa por motivo de la pandemia del coronavirus ha acercado a esos pacientes a los juegos de casino y otros tipos de entretenimiento de azar ofrecidos por las nuevas tecnologías.

Por definición, la ludopatía es un trastorno capaz de alterar diversos ámbitos de la vida de una persona, lo que abarca los lados laboral, social o familiar. Básicamente le resulta imposible decir no a la posibilidad de jugar. Es por ello que, ante las múltiples opciones de juego en línea como casinos, apuestas deportivas o similares, la situación de estos pacientes resulta cada vez más aguda y complicada.

El problema crece si consideramos cifras en España, donde el 32 por ciento de personas que solicitaron tratamiento por adición la tenían tanto por el juego como por las drogas. Y es que los expertos manifiestan que este problema con la ludopatía se genera de forma similar a las adicciones químicas, ya que los jugadores demostraron tener menor cantidad del neurotransmisor norepinefrina respecto a los jugadores compulsivos.

Solamente en España, el juego en línea se incrementó en un 60% durante la etapa del confinamiento, razón por la que el gobierno de ese país debió ponerle un limitante a su uso y la publicidad del mismo, algo que debería concretarse en su totalidad durante el mes de octubre. La mayor parte de jugadores afectados por esta adicción está entre los 18 y 25 años, una población joven con gran parte de tiempo libre que podría terminar enganchándose con los juegos y apuestas en Internet.

Los problemas también se generan debido a la alteración de sustancias como la serotonina, que en cantidades diferentes a lo normal y con variación en las funciones de la corteza prefrontal afecta severamente al individuo en la capacidad de tomar decisiones. Lo peor es que ningún jugador con este tipo de adicción reconoce que ha perdido la potestad de decirle no a las actividades lúdicas.

Es de esta manera, que en tiempos de coronavirus, quien no esté habituado a los juegos de casino online entrará en la denominada fase de desesperación al no poder acudir con normalidad a los establecimientos físicos de juego. Incluso los propios jugadores en línea podrían vivir esta situación si es que no cuentan con dinero necesario para jugar, llegando incluso a incurrir en actividades delictivas para conseguirlo o hasta caer en el suicidio si su adicción por el juego no es satisfecha.

La adicción puede agudizarse, además, si consideramos la crisis económica que atraviesan gran cantidad de países del mundo, en los que la gente ha perdido su empleo y, si antes su capacidad adquisitiva para participar en juegos de casino online era limitada, hoy es prácticamente nula. Es por ello que en varios de estas naciones afectadas ya se realizan incluso consultas telefónicas para tratar este tipo de adicción en tiempos de pandemia del coronavirus.